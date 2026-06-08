Trải qua 3 thập kỷ không ngừng mở rộng, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) là một trong những doanh nghiệp tiên phong hoàn thiện quy trình khép kín trong chuỗi giá trị Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm (Feed - Farm - Food) tại thị trường Việt Nam. Công ty hiện vận hành 8 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 4 trại ấp trung tâm, hơn 1.400 trang trại và chuỗi cửa hàng thực phẩm.

Sự kiện đánh dấu sự đồng hành lâu dài của Japfa với ngành chăn nuôi Việt Nam

Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Japfa, ông Renaldo Santosa cho biết: Việt Nam là thị trường lớn thứ hai của Japfa trong khu vực với chuỗi giá trị khép kín được đầu tư quy mô lớn và ứng dụng công nghệ hiện đại. “Chúng tôi đang vận hành mạnh mẽ mảng thức ăn chăn nuôi và gia cầm tại đây. Việt Nam cũng là trung tâm xuất sắc về ngành heo của Tập đoàn. Năm ngoái, chúng tôi đã khánh thành nhà máy vắc xin thú y Vaksindo tại Việt Nam”, ông Renaldo nhấn mạnh.

Ông Renaldo Santosa Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Japfa phát biểu khai mạc sự kiện

Chia sẻ về định hướng tương lai, ông Renaldo Santosa cho biết: “Japfa sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình chăn nuôi hiện đại nhằm đóng góp tích cực cho sự phát triển lâu dài của ngành chăn nuôi Việt Nam”.

Trong hành trình 30 năm tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hợp tác vì sự thịnh vượng chung luôn là những định hướng xuyên suốt trong chiến lược kinh doanh của Japfa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị cùng lãnh đạo Japfa chúc mừng dấu mốc 30 năm của doanh nghiệp

Nhờ tiềm lực công nghệ từ Tập đoàn, bao gồm Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo và Điện toán lượng tử tại Singapore, Japfa Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn chuỗi sản xuất. Tại các nhà máy ấp trứng gia cầm, hệ thống camera tích hợp AI theo dõi và đánh giá chất lượng gà con theo thời gian thực; công nghệ tiêm vắc xin trong trứng cũng được triển khai nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn sinh học. Tại các trang trại heo, quá trình vận hành được số hóa với hệ thống giám sát dữ liệu thời gian thực, cảnh báo tự động và phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Những ứng dụng này không chỉ cải thiện năng suất và hiệu quả vận hành, mà còn góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Tại sự kiện, ông Clemens Tan - Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam trình bày định hướng chiến lược của công ty trong giai đoạn tới, với trọng tâm là tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Ông Clemens Tan - Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam trình bày định hướng chiến lược của công ty trong giai đoạn tới

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp và chăn nuôi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chiến lược phát triển chăn nuôi quốc gia đến năm 2030 định hướng các mô hình chăn nuôi quy mô lớn sẽ đóng góp phần lớn sản lượng. Thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Hiện nay, năng lượng tái tạo chiếm 37% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Tập đoàn Japfa. Tại Việt Nam, Japfa đã hoàn thành đánh giá vòng đời cho toàn bộ chuỗi giá trị gia cầm và heo, từ đó triển khai các cải tiến nhằm giảm tác động môi trường. Nhiều trang trại hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn kết hợp các giải pháp năng lượng mặt trời, nhằm hiện thực hóa mục tiêu dài hạn hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero).

Phát triển bền vững với Japfa còn gắn với duy trì sinh kế cho người chăn nuôi, cộng đồng nông thôn và hệ sinh thái nông nghiệp. “Hơn 1.400 trang trại đối tác trên khắp Việt Nam đang cùng Japfa xây dựng mô hình chăn nuôi mới, mang lại thu nhập ổn định hơn, rủi ro thấp hơn và khả năng tiếp cận một chuỗi giá trị minh bạch, hiện đại hơn”, ông Clemens Tan cho biết.

Ông Sanjeev Kumar - Phó tổng giám đốc trình bày Giải pháp tổng thể của Japfa Comfeed Việt Nam về Ứng dụng công nghệ trong chuỗi giá trị Thượng nguồn - Trung nguồn - Hạ nguồn

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững với sự tham gia của lãnh đạo Japfa và chuyên gia quốc tế mang đến góc nhìn thực tiễn, có thể áp dụng trực tiếp vào bối cảnh chuyển đổi của ngành chăn nuôi.

Japfa Việt Nam xác định 3 trụ cột trọng tâm cho giai đoạn phát triển mới: dẫn đầu về chi phí, kiến tạo giá trị và phát triển con người. Với cam kết “Hợp tác vì sự thịnh vượng chung”, công ty tiếp tục đồng hành cùng người nông dân, đối tác và Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền chăn nuôi hiện đại, minh bạch và bền vững.

Bích Đào