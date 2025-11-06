Theo hãng Jeep, các mẫu xe nằm trong diện bị ảnh hưởng gồm Wrangler 4xe sản xuất từ năm 2020–2025 và Grand Cherokee 4xe từ 2022–2026.

Hãng mẹ FCA US LLC cho hay, cuộc rà soát nội bộ cho thấy 19 vụ cháy xe có liên quan đến hệ thống pin, dù chưa ghi nhận thương vong nào. Do lo ngại rủi ro an toàn, Jeep khuyến cáo chủ xe không sạc pin và cần đỗ xe cách xa nhà hoặc phương tiện khác cho đến khi có biện pháp khắc phục.

Đại diện Jeep cho biết, nguy cơ cháy giảm đáng kể khi pin đã được xả hết, song giải pháp kỹ thuật chính thức vẫn đang được hoàn thiện.

19 vụ cháy xuất phát từ pin điện áp cao

Sau khi phân tích dữ liệu khách hàng, các kỹ sư Jeep phát hiện một số ít trường hợp cháy pin ở cả hai dòng Wrangler 4xe và Grand Cherokee 4xe. Hãng cho biết dù số vụ việc không nhiều, họ vẫn chủ động triệu hồi để ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn.

Các mẫu xe đều sử dụng hệ thống hybrid gồm động cơ xăng tăng áp 2.0L I4 kết hợp mô-tơ điện, hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tổng 375 mã lực và 470 lb-ft mô-men xoắn ( tương ứng khoảng 637 Nm). Trên các mẫu xe, pin lithium-ion 17,3 kWh, có thể di chuyển 21–26 dặm (33–42 km) hoàn toàn bằng điện, với mức tiêu thụ năng lượng đạt 49–56 MPGe.

FCA nhấn mạnh, biện pháp triệu hồi mang tính phòng ngừa hơn là khẩn cấp, đồng thời yêu cầu chủ xe tạm thời không sạc và đỗ ngoài trời để bảo đảm an toàn cho đến khi có bản cập nhật sửa lỗi.

Đây không phải lần đầu dòng xe 4xe của Jeep bị triệu hồi vì lỗi liên quan đến hệ thống sạc. Cuối năm 2023, Stellantis – tập đoàn mẹ của Jeep – từng triệu hồi khoảng 32.000 xe Wrangler 4xe (đời 2021–2024) sau khi ghi nhận 8 vụ cháy xe trong lúc đang cắm sạc.

Ở thời điểm đó, Jeep khuyến cáo người dùng ngừng sạc và đỗ xe xa công trình, đồng thời triển khai bản cập nhật phần mềm (software flash) để khắc phục lỗi. Một số xe bị lỗi nặng được thay pin mới. Không có trường hợp thương tích nào được ghi nhận trong đợt đó.

Triệu hồi mở rộng ra toàn cầu

Bên cạnh Mỹ, đợt triệu hồi lần này còn ảnh hưởng đến 20.753 xe tại Canada, 2.653 xe tại Mexico và 32.238 xe ở các thị trường khác. Jeep cho biết đây là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn khi hãng đẩy mạnh chiến lược điện hóa toàn cầu.

Wrangler 4xe và Grand Cherokee 4xe là hai mẫu xe chủ lực trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch của Jeep, kết hợp khả năng off-road đặc trưng với công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận các hệ thống điện – xăng kết hợp “làm tăng độ phức tạp kỹ thuật và yêu cầu kiểm soát an toàn nghiêm ngặt hơn”.

Jeep cho biết, sau khi giải pháp sửa lỗi được phê duyệt, khách hàng có thể đặt lịch kiểm tra và sửa chữa miễn phí tại các đại lý chính hãng.

Theo Hotcars

