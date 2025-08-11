Các đợt triệu hồi thường khiến nhiều chủ xe không vui, dù việc này thực chất nhằm mục đích đảm bảo ô tô an toàn nhất có thể cho chủ sở hữu. Có những người - như nhân vật chính trong câu chuyện sau - lại khởi kiện hãng dù không biết xe của mình có thực sự nằm trong diện triệu hồi hay không.

Vào đầu tháng Hai vừa qua, Toyota thông báo một đợt triệu hồi đối với một số mẫu Toyota Camry 2025, Lexus NX 2025 và Lexus RX 2024-2025. Tổng cộng khoảng 41.000 xe bị ảnh hưởng, nhưng hãng xe Nhật cho biết chưa đến 1% trong số đó thực sự gặp lỗi dẫn đến việc triệu hồi. Nguyên nhân là dây an toàn hàng ghế thứ hai có khả năng bị lỗi, bởi nó có thể đã bị hư hỏng trong quá trình sản xuất.

Theo Toyota, bất kỳ xe nào có dây an toàn bị lỗi sẽ được thay mới. Tuy nhiên, sự đảm bảo đó dường như không đủ với nguyên đơn Mark M. ở New York, người sở hữu một chiếc xe sang Lexus RX 2025.

Ông cho rằng Toyota phải bồi thường cho ông vì thời gian của ông bị lãng phí, chiếc xe bị mất giá trị.

Trang CarComplaints cho biết, Toyota đã phản ánh với thẩm phán rằng nguyên đơn chưa hề xác nhận xe của họ có nằm trong diện triệu hồi hay không.

Trong phản hồi với phía tòa án, hãng nêu rõ: “Nguyên đơn thậm chí không đưa ra bất kỳ thông tin nào chứng minh rằng xe của mình thực sự nằm trong diện triệu hồi, mặc dù người này có thể xác định các xe bị ảnh hưởng thông qua số VIN hoặc thông tin biển số xe như hãng công bố.”

Bất chấp điều này, nguyên đơn vẫn cho rằng xe của mình thuộc diện cần thay mới hoàn toàn dây an toàn và như vậy, chiếc xe sẽ mất giá. Chưa rõ vụ kiện này còn kéo dài được bao lâu, song Toyota hiện đang chờ quyết định của tòa án về đề nghị bác bỏ vụ kiện.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!