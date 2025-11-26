Nối dài hành trình ý nghĩa cùng trẻ viết tiếp ước mơ

Là một trong những thương hiệu nước khoáng hàng đầu Hàn Quốc, Jeju SamDaSoo không chỉ nỗ lực mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn chú trọng tạo ra các giá trị nhân văn hướng đến cộng đồng.

Năm 2024, Jeju SamDaSoo đã khởi xướng chương trình "Together for Tomorrow - Cùng nhau cho mai sau", mang đến cơ hội khám phá KidZania miễn phí cho 200 em nhỏ từ các trường mầm non và tiểu học tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp nối sáng kiến này, năm nay Jeju SamDaSoo tiếp tục hợp tác cùng KidZania Hà Nội để tổ chức hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp miễn phí cho 132 em nhỏ đến từ các làng trẻ SOS thuộc ba tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng và Phú Thọ.

Tham dự sự kiện có ông Lee Sung-yoon, Trưởng bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị Jeju SamDaSoo Hàn Quốc, đội ngũ phòng Đối tác của KidZania Hàn Quốc và đại diện KidZania Hà Nội. Về phía đoàn trải nghiệm, có sự góp mặt của 15 đại diện làng trẻ SOS từ 3 tỉnh đồng hành cùng các em nhỏ.

Jeju SamDaSoo tổ chức chuyến trải nghiệm miễn phí cho các bạn nhỏ. Ảnh: KidZania Hà Nội

Khám phá thế giới nghề nghiệp tại KidZania

Chiều 25/11, đội ngũ KidZania đã chào đón đoàn tham quan tại tầng 5, Lotte Mall West Lake Hanoi, mở đầu hành trình khám phá hấp dẫn.

Sau khi hoàn tất thủ tục tại “quầy nhập cảnh”, đoàn tập trung tại khu vực quảng trường trung tâm cùng nhau thưởng thức bữa trưa để nạp năng lượng trước khi bước vào trải nghiệm.

Trong không gian rộng 5.300 m², KidZania tái hiện một thành phố thu nhỏ với cơ sở vật chất hiện đại. Các em học sinh được khám phá hơn 40 hoạt động nhập vai, từ bác sĩ, kỹ sư, đầu bếp, đến nhân viên ngân hàng, mỗi nghề nghiệp không chỉ đem lại những trải nghiệm mới lạ mà còn giúp trang bị kỹ năng sống.

Nhập vai thành lính cứu hỏa dũng cảm tại KidZania. Ảnh: KidZania Hà Nội

Các bạn rất thích thú khi hóa thân thành đạo diễn phim nhí tại Xưởng hoạt hình Jeju SamDaSoo. Các em không chỉ được tìm hiểu quy trình sáng tạo mà còn trực tiếp dựng thước phim sử dụng công nghệ Stop motion với sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại như máy tính bảng và đèn chiếu sáng.

Các bạn tham gia trải nghiệm tại Xưởng hoạt hình Jeju SamDaSoo. Ảnh: KidZania Hà Nội

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn trải nghiệm còn được trao những phần quà đến từ nhà tài trợ Jeju SamDaSoo và K-Market. Sự kiện khép lại với bầu không khí vui tươi, các bạn ra về mang theo nụ cười rạng rỡ và đầy ắp cảm xúc từ một ngày đáng nhớ.

"Đây là lần đầu tiên em được đến KidZania và tham gia nhiều trải nghiệm thú vị cùng các bạn. Em xin cảm ơn các cô chú từ Jeju SamDaSoo đã tổ chức chuyến đi tuyệt vời này để chúng em được học hỏi những điều mới và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp", một em nhỏ trong đoàn cho biết.

Chia sẻ với các em học sinh tham gia chương trình, ông Lee Sung-yoon, bày tỏ niềm vinh dự khi được đồng hành cùng đoàn trải nghiệm trong hành trình ý nghĩa này. Ông hy vọng sự kiện sẽ trở thành hoạt động giúp nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn trải nghiệm ra về với niềm vui và những phần quà xinh xắn. Ảnh: KidZania Hà Nội

Jeju SamDaSoo - hơn 25 năm bền bỉ vì khách hàng và cộng đồng

Mặc dù các sản phẩm của Jeju SamDaSoo vẫn còn khá mới mẻ với người tiêu dùng Việt Nam, nhưng tại Hàn Quốc, đây là một thương hiệu nước khoáng được nhiều người ưa chuộng. Ra đời từ năm 1998, Jeju SamDaSoo khẳng định vị thế nhờ chất lượng.

Sản phẩm là tinh hoa của hòn đảo Jeju, được khai thác từ nguồn nước ngầm nằm sâu trong lòng đất, tinh khiết và giàu khoáng chất. Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính thức qua hệ thống siêu thị Hàn Quốc K-Market.

Hơn 25 năm qua, Jeju SamDaSoo luôn theo đuổi các giá trị bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các hoạt động CSR toàn cầu của thương hiệu chủ yếu được triển khai tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Từ năm 2023, thương hiệu đã hợp tác cùng KidZania Hà Nội để mở cửa Xưởng hoạt hình, tạo ra không gian trải nghiệm hấp dẫn cho trẻ. Đây không chỉ là hoạt động đem lại niềm vui, mà còn là cơ hội để các em phát triển tư duy nghệ thuật, đồng thời giúp hình ảnh Jeju SamDaSoo trở nên gần gũi với các khách hàng nhí.

Sau thành công của chương trình “Together for Tomorrow” mùa đầu, Jeju SamDaSoo tiếp tục kết hợp cùng KidZania để mang đến sự kiện trải nghiệm miễn phí năm thứ hai liên tiếp nhằm khích lệ tinh thần và khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo cho các bạn học sinh.

Thế Định