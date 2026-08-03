Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí quốc tế nổi tiếng dành cho phụ nữ Cosmopolitan - số tháng 8 năm nay, thành viên nhóm BlackPink - Jennie thừa nhận năm qua là "một năm vô cùng điên rồ". Guồng quay công việc dồn dập đến mức cô chưa kịp thích nghi, tận hưởng trọn vẹn những gì album solo mới Ruby mang lại.

Jennie dồn toàn lực để thực hiện sản phẩm. Hiện nữ ca sĩ 30 tuổi đang hoàn thiện album solo thứ 2. Cô cũng muốn thể hiện tài năng của mình ở các mảng nghệ thuật khác, sẵn sàng đón nhận những vai diễn mới sau The idol.

Các tạo hình của Jennie trên bìa tạp chí Cosmopolitan.

Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách táo bạo, quyến rũ.

Dù giới phê bình, lẫn khán giả thường so sánh các thành viên BlackPink, Jennie cho biết 4 giọng ca vẫn luôn gắn kết vì đã cùng trải qua những thăng trầm. Cả nhóm chăm sóc, đưa lời khuyên cho nhau khiến cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng.

Hình mẫu truyền cảm hứng của Jennie là Rihanna, với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ về văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật.

Nhìn lại hành trình một thập kỷ, Jennie thấy bản thân của hiện tại và 10 năm trước vẫn giống nhau, chỉ là giờ đã mạnh mẽ, tự tin hơn. "10 năm qua đã dạy tôi cách chấp nhận, đối mặt những điều mình không cảm thấy thoải mái", cô chia sẻ.

Jennie là rapper chính trong nhóm BlackPink.

Jennie hiện không còn đặt nặng sự hoàn hảo, chấp nhận chuyện giọng hát có thể không quá hay, miễn rằng được là chính mình.

Sau khi hoàn thành album thứ hai, Jennie sẽ tận hưởng cuộc sống với những chuyến du ngoạn châu Âu, thử nghiệm nhiều hơn với thời trang, tổ chức tiệc tối cho bạn bè.

Nữ ca sĩ khẳng định, lần đầu tiên trong đời, cô không lên kế hoạch tỉ mỉ cho 3 năm tới.

Jennie tên thật là Kim Jennie, sinh năm 1996. Cô từng có 5 năm sống và học tập tại New Zealand trước khi trở về Hàn Quốc vào năm 2010 để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, chính thức ra mắt cùng nhóm BlackPink vào năm 2016. Năm 2018, Jennie phát hành đĩa đơn solo đầu tay và đạt thành công lớn trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Nữ ca sĩ hiện là đại sứ toàn cầu cho nhiều thương hiệu thời trang lớn, sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội.

Ảnh, video: Grayson Vaughan, Cosmopolitan