Theo truyền thông quốc tế, Lisa sau 10 năm hoạt động đã sở hữu khối tài sản ước tính 40 triệu đô la (hơn 1000 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, siêu xe, các dự án âm nhạc, hợp đồng quảng cáo...

Thành viên nhóm nhạc Black Pink sở hữu tài sản đáng nể ở tuổi 29.

Nữ ca sĩ nổi tiếng là người có đam mê đặc biệt với ô tô, với các thương hiệu lớn như Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz... Cô cũng sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ trải dài từ Hàn Quốc, Thái Lan, đến New York, Mỹ. Trong đó, nổi tiếng là biệt thự ở Seongbuk-dong, Hàn Quốc với giá gần 5 triệu USD (hơn 130 tỷ) hay dinh thự ở Beverly Hills, New York 4 triệu USD (hơn 100 tỷ). Cô còn thành lập công ty quản lý riêng, cho thấy tiềm năng phát triển lớn.

Tờ HK01 nhận định thu nhập của ca sĩ đến từ đa dạng các nguồn như: Hoạt động âm nhạc, hợp đồng quảng cáo, đại diện nhãn hàng, biểu diễn và kinh doanh...

Bên cạnh tài sản, Lisa thời gian qua được khán giả đặc biệt quan tâm chuyện tình cảm. Cô được đồn đoán hẹn hò Frédéric Arnault từ năm 2023. Bạn trai mỹ nhân người Thái Lan là con trai tỷ phú Bernard Arnault.

Lisa và bạn trai tỷ phú được đồn đoán đã "đường ai nấy đi".

Suốt thời gian qua, cặp đôi bị đồn đoán rạn nứt, "đường ai nấy đi". Frédéric Arnault ngừng tương tác với các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước. Trước những tin đồn, cả phía nữ ca sĩ lẫn bạn trai tỷ phú đều im lặng.

Lisa gặt hái thành công khi hoạt động solo.

Lisa sinh năm 1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là nữ rapper, ca sĩ thuộc nhóm nhạc BlackPink, đồng thời đạt thành công vang dội ở sự nghiệp solo với các bản hit như: Lalisa, Money, Rockstar, New Woman (hợp tác với Rosalía)... Ngoài âm nhạc, cô còn gây ấn tượng ở mảng thời trang.

Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á năm 2020 do chuyên trang TCC Asia bình chọn. Một năm sau, mỹ nhân thế hệ 9X được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TC Candler bình chọn.

Lisa biểu diễn tại World Cup 2026

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu