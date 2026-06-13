Trích màn trình diễn mãn nhãn của Lisa tại World Cup:

Bên cạnh những trận cầu mãn nhãn và kịch tính, màn trình diễn của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu tại World Cup cũng được công chúng quan tâm không kém. Sau màn trình diễn bốc lửa của "nữ hoàng World Cup" Shakira với ca khúc Dai Dai cùng những cú lắc hông kinh điển tại lễ khai mạc ở Mexico ngày 11/6 (giờ địa phương), đến lượt Lisa của BLACKPINK gây chú ý với màn trình diễn nóng bỏng tại lễ khai mạc diễn ra ở Mỹ sáng 13/6 (giờ Việt Nam).

Lisa khoe vũ đạo nóng bỏng.

Giọng ca sinh năm 1997 trở thành nữ nghệ sĩ K-pop và nghệ sĩ gốc Thái đầu tiên được trình diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup. Và Lisa đã không làm fan thất vọng với màn trình diễn không thể "nhiệt" hơn trong trang phục màu trắng khoẻ khoắn đậm tinh thần thể thao. Nữ ca sĩ không chọn những bộ đồ quá hở hang như những lần biểu diễn trước mà tiết chế hơn để phù hợp với một sự đại chúng với khán giả ở nhiều lứa tuổi và nhiều nền văn hoá.

Nữ ca sĩ khoe vũ đạo quyến rũ cùng những cú lắc hông ấn tượng, mang đến không khí cuồng nhiệt trên sân vận động SoFi ở Los Angeles với ca khúc Goals bên cạnh Anitta và Rema. Khoảnh khắc nữ thần tượng bước ra sân khấu nhanh chóng thu hút sự chú ý và lập tức tạo thành chủ đề thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như các nền tảng truyền thông quốc tế từ giọng hát, trang phục tới vũ đạo và phong thái biểu diễn.

Tuy màn trình diễn của Lisa khá an toàn và không thể so sánh với đàn chị Shakira nhưng nữ ca sĩ vẫn nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế nhờ kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp tại sự kiện có quy mô toàn cầu.

Trích màn trình diễn sôi động của Shakira:

Clip: FIFA