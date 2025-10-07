Jennifer Lopez và Ben Affleck tái ngộ ngày 6/10/2025 ở New York City. Ảnh: Shutterstock

Tháng 8/2024, Jennifer Lopez từng gây sốc khi quyết định đâm đơn ly hôn Ben Affleck chỉ thời gian ngắn sau kết hôn và cặp đôi mới hoàn tất thủ tục ly hôn hồi đầu năm.

Tuy nhiên bất ngờ ngày 6/10, Jennifer Lopez và Ben Affleck hội ngộ trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim ca nhạc Kiss of the Spider Woman mà nữ diễn viên 56 tuổi đóng chính. Cặp đôi ôm eo tình tứ, cười nói rộn ràng như chưa từng có chuyện gì xảy đến.

Ben Affleck đến sự kiện không chỉ để ủng hộ vợ cũ mà còn tham dự với tư cách giám đốc sản xuất của phim.

Tại sự kiện, Jennifer Lopez khoe thân hình như tạc tượng với chiếc đầm bắt mắt nằm trong BST Xuân 2026 của thương hiệu Harris Reed. Ảnh: ET

Trước buổi chiếu, nữ diễn viên giới thiệu về bộ phim và gửi lời cảm ơn chồng cũ: "Cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây. Cảm ơn anh, Ben! Bộ phim này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu Ben và Artist Equity".

Artist Equity là công ty phim do Affleck và Matt Damon thành lập, đồng thời là nhà sản xuất của Kiss of the Spider Woman.