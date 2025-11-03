Trong vòng chưa đầy một tuần, Nvidia đã bổ sung gần 400 tỷ USD vào vốn hóa thị trường, nâng tổng giá trị của hãng lên 5.000 tỷ USD - một cột mốc lịch sử giúp nhà sản xuất chip AI trở thành công ty niêm yết lớn nhất thế giới.

Theo Bloomberg, giá trị tăng thêm trong 5 ngày này còn lớn hơn cả vốn hóa của Toyota và Home Depot cộng lại.

Ở trung tâm của “cơn sốt” đó là Jensen Huang, CEO kiêm nhà sáng lập 62 tuổi của Nvidia, người vừa "bỏ túi" hơn 9 tỷ USD vào tài sản cá nhân, nâng tổng tài sản lên 176 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Một tuần giao dịch “vàng” của Jensen Huang

Tuần lễ bận rộn của Huang bắt đầu tại hội nghị nhà phát triển GTC của Nvidia ở Washington, Mỹ và kết thúc tại Hàn Quốc - nơi ông dùng gà rán và bia cùng các lãnh đạo của Samsung và Hyundai.

Xen giữa hai điểm dừng đó là hàng loạt công bố hợp tác mang tính chiến lược trải dài từ viễn thông, vận tải đến y tế.

CEO Nvidia Jensen Huang trong vòng vây người hâm mộ tại hội nghị cấp cao APEC ngày 31/10. Ảnh: Bloomberg

Tại hội nghị GTC, Huang tuyên bố Nvidia sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Nokia, triển khai 100.000 xe Uber trang bị chip Nvidia và ký hợp tác an ninh mạng với CrowdStrike.

“Chúng ta đã bước vào chu kỳ tăng trưởng thần kỳ – thời điểm bùng nổ khi AI lần đầu tiên có thể chạm đến nền kinh tế toàn cầu trị giá 100 nghìn tỷ USD”, ông nói trước hàng nghìn kỹ sư và nhà phát triển, “và giúp nó năng suất hơn, phát triển nhanh hơn, lớn hơn”.

Sau đó, Huang đến Seoul (Hàn Quốc) để tiếp tục “chốt” loạt hợp đồng mới, trong đó có kế hoạch cung cấp hơn 260.000 chip AI cho Samsung, Hyundai, SK Group và chính phủ Hàn Quốc.

Các thỏa thuận này được ký kết trong bữa tối thân mật tại một quán gà rán địa phương, theo truyền thông Hàn Quốc.

Đưa sản xuất chip trở lại Mỹ

Kết thúc chuỗi công du, Huang công bố Nvidia sẽ sản xuất chip thiết kế Blackwell tiên tiến tại Mỹ, cụ thể là tại nhà máy ở Arizona.

Ông tiết lộ: “Điều đầu tiên Tổng thống Trump yêu cầu tôi là đưa sản xuất trở lại Mỹ vì đó là vấn đề an ninh quốc gia… 9 tháng sau, chúng tôi đã sản xuất hàng loạt chip Blackwell tại Arizona”.

Huang cam kết đầu tư 500 tỷ USD trong những năm tới để xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ, củng cố vị thế của Nvidia như trụ cột chiến lược trong cuộc đua toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.

Đà tăng Nvidia so với các thị trường chứng khoán Italy, UAE, Tây Ban Nha và Hà Lan từ năm 2021 đến nay. Nguồn: Bloomberg

Theo giới phân tích, “tuần lễ vàng của Nvidia” cho thấy cách Huang đang mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty từ lĩnh vực phần cứng sang trung tâm của nền kinh tế AI toàn cầu, khi các thỏa thuận trải khắp từ Mỹ, châu Âu đến châu Á - đặc biệt là Hàn Quốc.

Nvidia hiện không chỉ là công ty có giá trị lớn nhất hành tinh mà còn được xem là cổ phiếu có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Phố Wall.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Nvidia đã trở thành động lực chính của đà tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư.

Hiện tại, giá trị thị trường của Nvidia cao hơn tổng giá trị của 6 trong 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 và thậm chí vượt cả quy mô thị trường chứng khoán của phần lớn các quốc gia trên thế giới.

“Đây là một ngoại lệ cực kỳ lớn nếu nhìn từ góc độ lịch sử - thật sự là điều kỳ vĩ của thời đại”, Matt Miskin, đồng Giám đốc chiến lược đầu tư tại Manulife John Hancock Investments, nhận xét.

Theo giới phân tích, sức ảnh hưởng của Nvidia giờ đã vượt xa lĩnh vực công nghệ, tác động đến chính sách tiền tệ, chuỗi cung ứng bán dẫn và cả chiến lược công nghiệp của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Với tốc độ tăng trưởng chưa từng thấy và vị thế gần như “không đối thủ”, Nvidia đang định hình lại cán cân quyền lực trong nền kinh tế toàn cầu thời kỳ AI.

(Theo India Times, Bloomberg)