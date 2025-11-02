Thông báo được đưa ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức ở Hàn Quốc, nơi Nvidia công bố một loạt thỏa thuận hợp tác với bốn tập đoàn lớn nhất nước này gồm Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group và NAVER Cloud - nhà cung cấp điện toán đám mây hàng đầu, tương đương với Amazon Web Services hoặc Google Cloud.

Theo Nvidia, sau các thỏa thuận này, tổng số chip AI của hãng được sử dụng tại Hàn Quốc sẽ tăng hơn bốn lần, từ 65.000 lên hơn 300.000 chip. Hãng không tiết lộ giá trị hợp đồng hoặc thời gian triển khai chi tiết, song khẳng định đây là một phần trong chiến lược quốc gia về AI có chủ quyền - xu hướng toàn cầu khi các nước muốn tự chủ về hạ tầng và mô hình AI.

Nvidia dự đoán thị trường AI có chủ quyền sẽ đạt quy mô 1.500 tỷ USD trong vài năm tới. Trong báo cáo tài chính quý II công bố tháng 8, công ty cho biết các dự án AI quốc gia có thể đóng góp hơn 20 tỷ USD doanh thu cho năm tài chính 2026.

Từ trái qua: Chủ tịch Huyndai Motor Chung Eui Sun, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong, CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Chosun Daily

Sáng kiến này được xem là bước đi chiến lược của Nvidia trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung khiến công ty gần như mất toàn bộ thị trường Trung Quốc, vốn từng chiếm 25% doanh thu toàn cầu. Theo nhà phân tích Gil Luria của D.A. Davidson, “để duy trì tăng trưởng, Nvidia cần mở rộng mạnh sang các thị trường khác nhằm phát triển mảng trung tâm dữ liệu AI”.

Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác mới, Samsung, SK Group và Hyundai sẽ xây dựng các “nhà máy AI” riêng, mỗi nơi triển khai khoảng 50.000 GPU (bộ xử lý đồ họa dùng cho AI). Naver Cloud sẽ mở rộng hạ tầng AI của mình với 60.000 GPU. Trong khi đó, Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc (MSIT) mua thêm 50.000 GPU của NVIDIA trong vài năm tới, thông qua trung tâm điện toán quốc gia và hợp tác với các doanh nghiệp như NHN Cloud và Naver Cloud. Bộ cũng sẽ dùng phần mềm của Nvidia để phát triển các mô hình AI quốc gia.

Raymond Teh, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Nvidia, cho biết những thỏa thuận này sẽ giúp các doanh nghiệp và tổ chức trong nước xây dựng hạ tầng điện toán đám mây AI ngay tại Hàn Quốc, thay vì phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài.

Hyundai Motor Group sẽ sử dụng các chip Blackwell GPU của Nvidia trong nhà máy AI của mình để tăng tốc phát triển xe tự lái và robot thông minh. SK Telecom - công ty con của SK Group - sẽ triển khai các GPU Nvidia để phát triển hạ tầng điện toán AI công nghiệp cho khu vực châu Á.

Samsung Electronics và SK Hynix sẽ tận dụng chip và hệ thống AI của Nvidia để tối ưu hóa thiết kế và sản xuất chip bán dẫn. Đáng chú ý, SK Hynix hiện là nhà cung cấp bộ nhớ lớn nhất cho hệ thống AI của Nvidia, bên cạnh Micron (Mỹ), còn Samsung cũng cung cấp linh kiện nhớ cho hãng.

Giới phân tích nhận định, Hàn Quốc - với nền công nghiệp bán dẫn, ô tô và robot hàng đầu thế giới - đang trở thành một trong những trung tâm chiến lược của Nvidia tại châu Á và liên minh “AI Kkanbu” giữa NVIDIA, Samsung và Hyundai có thể là bước khởi đầu cho hệ sinh thái AI toàn diện của Hàn Quốc.

(Theo Yahoo Finance)