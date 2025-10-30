Cột mốc lịch sử của Nvidia

Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4%, hôm thứ Tư, đưa giá trị vốn hóa thị trường của hãng lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 tỷ USD – một mốc chưa từng có trong lịch sử ngành công nghệ và thị trường chứng khoán toàn cầu.

Đây là bước tiến phi thường đối với một công ty vốn xuất thân từ việc sản xuất chip đồ họa phục vụ game thủ, nhưng nay đã trở thành “động cơ trung tâm” của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Các chip xử lý và hệ thống điện toán của Nvidia đang là yếu tố nền tảng cho mọi thứ: từ huấn luyện mô hình AI, vận hành siêu máy tính, đến xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn của các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 50% chỉ trong năm nay. Một ngày trước đó, cổ phiếu công ty cũng đóng cửa tăng 5%, tiếp tục chuỗi ngày bứt phá ngoạn mục.

Động lực chính thúc đẩy giá trị Nvidia tăng phi mã đến từ nhu cầu AI chưa từng có. Tại một sự kiện gần đây, CEO Jensen Huang tiết lộ Nvidia đang kỳ vọng đơn đặt hàng chip AI trị giá 500 tỷ USD trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, ông công bố kế hoạch xây dựng 7 siêu máy tính mới dành cho chính phủ Mỹ nhằm nâng cao năng lực điện toán quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Huang từ lâu đã được xem là kiến trúc sư của “kỷ nguyên AI”, và những chiến lược của ông đang biến Nvidia từ nhà sản xuất chip thành trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái công nghệ.

Bắt tay với Nokia để mở đường cho công nghệ 6G

Không chỉ tập trung vào chip AI, Nvidia còn mở rộng sang lĩnh vực kết nối viễn thông thế hệ mới. Hôm thứ Ba, công ty thông báo đã chi 1 tỷ USD để sở hữu cổ phần tại Nokia, đồng thời thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược nhằm phát triển công nghệ mạng 6G.

Thỏa thuận này đặt Nvidia vào vai trò quan trọng trong việc định hình nền tảng hạ tầng kết nối thế hệ tiếp theo – nơi AI sẽ đóng vai trò trung tâm, giúp phân tích dữ liệu và tối ưu mạng theo thời gian thực.

Sự bùng nổ của Nvidia và nhóm cổ phiếu AI nói chung đã lan tỏa mạnh mẽ tới thị trường chứng khoán Mỹ. Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, các chỉ số lớn đồng loạt lập kỷ lục mới. Apple và Microsoft – hai đại gia công nghệ khác – cũng cán mốc hơn 4.000 tỷ USD giá trị thị trường sau khi cổ phiếu tăng vọt.

Nhà đầu tư đang đổ tiền vào các cổ phiếu liên quan đến AI với niềm tin đây là cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất kể từ khi Internet ra đời.

Mặc dù thị trường chứng khoán đang “thăng hoa”, nhưng vẫn có những cảnh báo về khả năng hình thành bong bóng đầu tư. Đầu tháng này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt cảnh báo rằng thị trường chứng khoán toàn cầu có thể gặp rủi ro nếu sự hứng thú với AI giảm nhiệt.

Trong bối cảnh đó, CEO Ark Invest, bà Cathie Wood – một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho AI – cho rằng sự điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra, nhưng không đồng tình với nhận định về bong bóng.

Theo Wood, AI không chỉ tạo ra nhu cầu chip mới mà còn làm thay đổi mọi ngành nghề, từ tài chính, y tế đến sản xuất. Chính xác hơn, AI không phải là xu hướng nhất thời – mà là nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng kéo dài nhiều năm.

(Theo CNBC, Bloomberg)