Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cấm các công ty Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu ở nước ngoài và áp mức thuế trừng phạt "khổng lồ" nếu vi phạm, nhằm kéo hạ tầng AI về trong nước.

Bên trong một trung tâm dữ liệu của Meta. Ảnh: Meta

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố chính quyền của ông sẽ cấm các doanh nghiệp Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu tại nước ngoài, đồng thời cảnh báo áp đặt một mức thuế trừng phạt "khổng lồ" đối với những công ty cố tình triển khai các dự án này bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

"Chúng tôi sẽ đấu tranh rất quyết liệt để giành lấy các trung tâm dữ liệu", ông Trump nhấn mạnh trước khi công bố định hướng chính sách mới - thông tin dường như khiến ngay cả các trợ lý cấp cao của ông cũng bất ngờ, theo đài CNBC.

"Tôi không biết liệu đây có phải là tin nóng hay không. Tôi thậm chí còn chưa nói điều này với đội ngũ của mình. Nhưng giờ tôi đang thông báo trực tiếp khi họ đang có mặt ở đây", nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.

Theo ông Trump, nếu các tập đoàn công nghệ vẫn muốn tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu ở nước ngoài, "họ vẫn có thể làm, nhưng chúng tôi sẽ đánh một mức thuế khổng lồ lên họ". Ông khẳng định nước Mỹ có rất nhiều địa điểm lý tưởng sẵn sàng tiếp nhận các dự án này với nguồn cung năng lượng dồi dào và đầy đủ điều kiện cần thiết, coi đây là những "tài sản khổng lồ" của quốc gia.

Nếu chính quyền ông Trump hiện thực hóa lời cảnh báo này, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Alphabet (công ty mẹ Google), Amazon, Microsoft, Meta và Oracle sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải, bởi tất cả đều đang vận hành và mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đối với các nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây hàng đầu, việc mở rộng ra quốc tế không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là yêu cầu bắt buộc về mặt kỹ thuật lẫn pháp lý nhằm giúp giảm độ trễ đường truyền khi phục vụ khách hàng bản địa và đáp ứng các quy định khắt khe về lưu trữ dữ liệu tại chỗ của từng quốc gia.

Đại diện của Amazon, Google, Microsoft và Oracle hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của Tổng thống Mỹ.

Bên cạnh đó, tham vọng thúc đẩy xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu ngay tại Mỹ của ông Trump cũng vấp phải sự phản đối rõ rệt từ chính người dân trong nước do lo ngại về tiêu thụ điện năng, tài nguyên nước và tiếng ồn. Theo khảo sát kinh tế toàn nước Mỹ của đài CNBC, có tới 64% cử tri đã đăng ký phản đối việc đặt một trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trong bán kính 10 dặm (khoảng 16km) tính từ nơi ở của họ, trong khi chỉ 13% số người được hỏi bày tỏ sự ủng hộ.

(Theo CNBC)