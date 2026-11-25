CEO Nvidia Jensen Huang được cho là đã thừa nhận có thêm nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, bên cạnh hai nhân vật từng được nhắc đến là Alice Huang và Kimberly Powell.

Jensen Huang tiết lộ thêm những mối quan hệ ngoài hôn nhân

Thông tin này xuất hiện sau khi Jensen Huang được phục chức lãnh đạo Nvidia, khép lại 11 ngày đầy biến động tại tập đoàn chip AI hàng đầu thế giới.

Theo nguồn tin của The Wall Street Journal, trong cuộc họp kéo dài nhiều giờ với Hội đồng quản trị Nvidia, Jensen Huang đã tiết lộ thêm những mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân chưa từng được công bố trước đó. Trước đó, ông đã bị cuốn vào bê bối liên quan đến Alice Huang, người bị nghi ngờ là gián điệp và Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia, đồng thời là cấp dưới trực tiếp của ông.

Sau khi Nvidia chào đón vị CEO Jensen Huang trở lại, lại có thêm những bê bối mới. Ảnh: New York Times

Các nguồn tin cho biết Jensen Huang bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình trong cuộc họp với ban lãnh đạo. Tuy nhiên, báo cáo không tiết lộ chính xác có bao nhiêu mối quan hệ ngoài luồng khác được ông thừa nhận, cũng như danh tính những người liên quan.

Trước đó, Huang được cho là còn có quan hệ tình cảm với một nhân viên khác của Nvidia, nhưng danh tính người này chưa được công bố. Hiện chưa rõ mối quan hệ thứ ba nói trên có nằm trong danh sách những trường hợp mà Huang tiết lộ với Hội đồng quản trị trong cuộc họp hôm Chủ nhật hay không.

(Video một bộ phận nhân viên Nvidia reo hò ngày Jensen Huang trở lại CEO Nvidia. Nguồn: abir/ X)

Như vậy, những thông tin mới nhất cho thấy phạm vi bê bối đời tư của người đứng đầu Nvidia có thể rộng hơn đáng kể so với những gì được công bố ban đầu. Điều này khiến quyết định đưa Huang trở lại vị trí CEO càng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Nvidia đang giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Jensen Huang xin lỗi toàn thể Nvidia, tiết lộ đi trị liệu 90 phút mỗi ngày

Trong cuộc gặp với nhân viên sau khi trở lại, Jensen Huang đã công khai xin lỗi toàn thể công ty, đồng thời tiết lộ ông đang tham gia các buổi trị liệu kéo dài 90 phút mỗi ngày.

Theo The New York Times, trong lần đầu tiên gặp gỡ nhân viên kể từ khi được phục chức, Huang thừa nhận bản thân đã mắc những sai lầm nghiêm trọng và không chung thủy với người vợ Lori Huang.

“Tôi đã mắc một số sai lầm khủng khiếp”, ông nói. Nhắc đến vợ mình, Huang thừa nhận: “Tôi đã không chung thủy với Lori, khiến các con tôi tổn thương và tất nhiên cũng làm tổn thương tất cả các bạn”.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề gia đình, vị CEO Nvidia còn thừa nhận hành vi của mình đã vi phạm quy tắc ứng xử nội bộ của công ty, trong đó có những quy định do chính ông tham gia xây dựng.

Huang nhấn mạnh việc một CEO vi phạm quy tắc ứng xử là điều không thể chấp nhận. Ông cũng thừa nhận những hành động cá nhân của mình đã buộc Hội đồng quản trị phải xem xét tương lai của ông tại Nvidia, dẫn đến quyết định từ chức trong tháng này.

Lời xin lỗi được đưa ra trong bối cảnh Nvidia vừa trải qua một trong những cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập. Với Huang, người gắn bó với quá trình xây dựng Nvidia từ một công ty sản xuất chip đồ họa trở thành đế chế AI trị giá hàng nghìn tỷ USD, việc công khai thừa nhận sai lầm cho thấy sức ép mà bê bối đời tư đã tạo ra đối với vị trí của ông.

Sau khi được phục chức, Jensen Huang nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhân viên Nvidia, với những tràng pháo tay và tiếng reo hò. Tuy nhiên, trong cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ, ông cũng chủ động bác bỏ những đồn đoán về các diễn biến hậu trường dẫn đến quyết định đưa mình trở lại.

Jensen Huang chụp cùng nhân tình, người được cho là gián điệp tên Alice Huang. Ảnh: NY Post.

Huang khẳng định ông không được phục chức vì là một nhân vật quyền lực trong giới công nghệ, có thể đứng trên pháp luật hoặc các quy tắc ứng xử của doanh nghiệp. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc Hội đồng quản trị Nvidia khôi phục vị trí CEO cho mình.

“Điều đó cũng hoàn toàn không đúng”, Huang nói.

Theo ông, Hội đồng quản trị đã xem xét toàn bộ sự việc, thu thập thông tin và đánh giá các tình tiết trước khi đưa ra quyết định. Nvidia cũng nhận được những bảo đảm từ chính quyền Tổng thống Trump rằng Huang không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ông đồng thời nhấn mạnh việc Hội đồng quản trị quyết định tha thứ và đưa mình trở lại không đồng nghĩa với việc những nhân viên khác có thể vi phạm quy tắc ứng xử mà không phải chịu trách nhiệm.

Huang cho rằng hành vi vi phạm sẽ không được chấp nhận hay dung thứ. “Đôi khi, tha thứ là điều phù hợp. Đôi khi thì không”, ông nói.

Cuộc họp ban đầu diễn ra trong bầu không khí khá nặng nề, trước khi chuyển thành màn chia sẻ thẳng thắn và quyết liệt của Huang về những gì đã xảy ra. Sự kiện diễn ra sau 11 ngày ông rời khỏi vị trí lãnh đạo cao nhất, khoảng thời gian Nvidia phải đối mặt với nhiều bất ổn khi Colette Kress tạm thời điều hành tập đoàn.

(Theo Indian Express, New York Post, CNBC)