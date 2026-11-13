Tài sản của Jensen Huang giảm gần 20 tỷ USD chỉ trong vài ngày, đưa nhà sáng lập Nvidia từ vị trí thứ 8 xuống thứ 13 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes.

Hơn 19 tỷ USD bốc hơi, Jensen Huang rời khỏi nhóm 10 người giàu nhất thế giới

Cuộc khủng hoảng của Jensen Huang đang để lại dấu ấn rõ rệt trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Theo Forbes, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 12/11/2026, tài sản của nhà sáng lập Nvidia còn khoảng 143 tỷ USD, giảm 19,2 tỷ USD so với mức 162,2 tỷ USD ghi nhận trước khi thị trường mở cửa ngày 9/11.

Alice Huang - lãnh đạo công ty Megaspeed và CEO Nvidia Jensen Huang từng được bắt gặp ngồi cùng bàn tại một bữa tiệc, năm 2024. Ảnh do NetThunder đăng trên LinkedIn)

Mức sụt giảm tương đương gần 12% tổng tài sản chỉ trong khoảng bốn ngày. Riêng ngày 12/11, Huang mất thêm khoảng 8,2 tỷ USD, trở thành một trong những tỷ phú chịu thiệt hại lớn nhất trong ngày, theo bảng xếp hạng tài sản thời gian thực của Forbes.

Sự thay đổi còn thể hiện rõ hơn qua vị trí của ông trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Từ vị trí thứ 8 trước khi khủng hoảng bùng phát, Huang tụt xuống thứ 12 vào ngày 10/11, sau đó tiếp tục rơi xuống thứ 13 vào ngày 12/11. Ông lần lượt bị một số tỷ phú như Warren Buffett, Larry Ellison, Amancio Ortega và các thành viên gia đình Walton vượt qua.

Bloomberg Billionaires Index cũng ghi nhận xu hướng suy giảm này, dù mức định giá có khác biệt. Theo dữ liệu Bloomberg được công bố ngày 12/11, tài sản của Huang còn khoảng 138,4 tỷ USD. Chênh lệch so với Forbes chủ yếu xuất phát từ phương pháp định giá và thời điểm cập nhật.

Điều đáng chú ý là Huang vẫn sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng việc mất vị trí trong top 10 cho thấy tốc độ suy giảm giá trị tài sản nhanh đến mức nào, khi niềm tin của thị trường đối với một doanh nghiệp công nghệ lớn bị thử thách.

Nguyên nhân trực tiếp khiến tài sản của Huang suy giảm nằm ở diễn biến cổ phiếu Nvidia. Trong phiên giao dịch ngày 12/11, mã NVDA có thời điểm mất tới 14,3% sau thông tin Huang rời vị trí CEO. Cổ phiếu sau đó phục hồi một phần, đóng cửa ở mức 166,19 USD, giảm 4,3% so với phiên trước, đưa vốn hóa Nvidia xuống khoảng 4.010 tỷ USD.

Theo CBS News, Nvidia đã mất gần 500 tỷ USD giá trị thị trường, kể từ khi kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11. Trước đó, cổ phiếu công ty đã giảm mạnh trong hai phiên đầu tuần, sau khi Huang thừa nhận với nhân viên rằng ông không chung thủy với vợ.

Nếu so với đỉnh vốn hóa khoảng 5.800 tỷ USD hồi đầu tháng 10, Nvidia đã đánh mất một lượng giá trị rất lớn. Điều này cho thấy doanh nghiệp vốn được xem là trung tâm của cơn sốt trí tuệ nhân tạo, cũng không miễn nhiễm trước những cú sốc về quản trị và niềm tin nhà đầu tư.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận diễn biến này trong bối cảnh rộng hơn. Trước khi bê bối đời tư bùng phát, cổ phiếu Nvidia và nhiều doanh nghiệp công nghệ đã chịu áp lực từ đợt bán tháo trên thị trường sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Ngày 6/11, Bloomberg đưa tin Huang mất 15,1 tỷ USD trong một phiên, khi cổ phiếu công nghệ đồng loạt giảm vì lo ngại chính sách hạn chế xây dựng trung tâm dữ liệu và triển vọng đầu tư AI.

Như vậy, bê bối cá nhân không phải nguyên nhân duy nhất khiến Nvidia mất giá. Nhưng việc Huang thừa nhận ngoại tình, hội đồng quản trị mở điều tra và sau đó ông rời công ty đã tạo thêm một cú sốc riêng, khiến cổ phiếu Nvidia chịu sức ép lớn hơn.

Ba cáo buộc ngoại tình và quyết định rời ghế CEO làm gia tăng bất ổn

Diễn biến tài chính của Jensen Huang đặc biệt đáng chú ý bởi nó trùng với chuỗi sự kiện bất lợi liên tiếp.

Đầu tiên là thông tin về Alice Huang, nữ doanh nhân từng điều hành Megaspeed International tại Singapore. Mối quan hệ giữa hai người trở thành tâm điểm sau khi báo chí Mỹ đưa tin tình báo nước này nghi ngờ Alice Huang là gián điệp.

Những nghi vấn này chưa được chứng minh công khai, nhưng đủ khiến vụ việc chuyển từ câu chuyện đời tư sang vấn đề an ninh doanh nghiệp.

Tiếp đó, The New York Times đưa tin về mối quan hệ được cho là giữa Huang và Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Ngày 12/11, Reuters tiếp tục tiết lộ một nữ nhân viên Nvidia khác được cho là từng có quan hệ thân mật với ông.

Đáng chú ý nhất là việc Huang rời vị trí CEO, chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị sau 33 năm gắn bó với công ty. CFO Colette Kress được giao điều hành tạm thời trong khi Nvidia xem xét nhân sự kế nhiệm.

Sự ra đi của Huang là một cú đánh đáng kể đối với ngành AI mà chính ông góp phần xây dựng. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa Nvidia lập tức mất đi năng lực công nghệ hoặc lợi thế cạnh tranh.

Gần như toàn bộ tài sản phụ thuộc vào Nvidia

Điểm khiến Huang đặc biệt dễ tổn thương trước những biến động lần này là cơ cấu tài sản của ông.

Theo dữ liệu Bloomberg được The Straits Times dẫn lại, Huang sở hữu khoảng 3,5% Nvidia, tương đương khoảng 870 triệu cổ phiếu thông qua sở hữu cá nhân và các quỹ tín thác gia đình. Khoảng 97% tài sản của ông gắn với cổ phần tại tập đoàn bán dẫn này.

Gần như toàn bộ tài sản của Jensen Huang phụ thuộc vào Nvidia.

Điều đó có nghĩa mỗi đợt giảm giá cổ phiếu Nvidia đều tác động trực tiếp đến tài sản được định giá của Huang. Ngược lại, chỉ cần cổ phiếu phục hồi, tài sản của ông cũng có thể tăng thêm hàng tỷ USD, mà không cần bán bất kỳ cổ phần nào.

Đây cũng là lý do mức giảm 19,2 tỷ USD không đồng nghĩa Huang đã thực sự rút hoặc chuyển số tiền đó khỏi tài khoản. Phần lớn là giá trị thị trường của số cổ phiếu ông nắm giữ bị giảm xuống. Nếu Nvidia phục hồi, con số này có thể tăng trở lại.

Ngoài thiệt hại do giá cổ phiếu giảm, Huang còn phải đối mặt với một khoản tổn thất tài chính trực tiếp sau khi rời công ty.

Theo Bloomberg Law ngày 12/11, ông sẽ mất khoảng 108 triệu USD cổ phiếu thưởng chưa được trao quyền sở hữu. Khoản này liên quan đến khoảng 346.000 đơn vị cổ phiếu hạn chế (RSU).

Theo chính sách đãi ngộ của Nvidia, những cổ phiếu thưởng chưa được trao quyền sở hữu sẽ bị thu hồi, khi lãnh đạo chấm dứt thời gian làm việc liên tục tại công ty.

Tuy nhiên, xét trên tổng tài sản khoảng 138,4 tỷ USD theo Bloomberg Billionaires Index, khoản 108 triệu USD chỉ chiếm khoảng 0,08%. Vì vậy, đây không phải thiệt hại đáng kể nhất của Huang.

(Theo Forbes, The New York Times, The Guardian)