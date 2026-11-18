Nvidia vừa đưa ra dự báo doanh thu quý 4 cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của Phố Wall, giữa khủng hoảng lãnh đạo sau cú sốc Jensen Huang.

Nvidia tiếp tục lập kỷ lục, doanh thu quý 4 có thể chạm 130 tỷ USD

Nvidia hôm thứ Ba công bố dự báo doanh thu quý 4 tài chính đạt 130 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 125,5 tỷ USD mà các nhà phân tích Phố Wall đưa ra trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với những dòng chip xử lý đồ họa (GPU) cao cấp phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn duy trì sức mạnh, bất chấp những biến động nghiêm trọng trong nội bộ tập đoàn.

Nvidia thông báo lãi kỷ lục giữa bê bối tình ái của cựu CEO Jensen Huang. Ảnh: Handout

Trước đó, Nvidia tiếp tục ghi nhận một quý kinh doanh phá kỷ lục khi doanh thu quý 3 đạt 115,8 tỷ USD, vượt mức dự báo 109,1 tỷ USD của giới phân tích. Lợi nhuận ròng của công ty lên tới 65,3 tỷ USD.

Báo cáo kinh doanh vượt kỳ vọng nhanh chóng tạo phản ứng tích cực trên thị trường. Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ, cho thấy nhà đầu tư vẫn đánh giá cao triển vọng kinh doanh của hãng chip Mỹ.

Tuy nhiên, theo Jacob Bourne, nhà phân tích tại Emarketer, Nvidia vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những rắc rối đang bủa vây.

"Ngay cả một báo cáo lợi nhuận vượt xa kỳ vọng cũng không thể chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại Nvidia. Tình hình vẫn đang biến động", Bourne nhận định.

Nói cách khác, sức mạnh tài chính của Nvidia đang trở thành điểm tựa quan trọng, nhưng chưa đủ để giải quyết những câu hỏi lớn về tương lai điều hành và quản trị doanh nghiệp.

Nvidia xác nhận không đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO

Trong phần phát biểu mở đầu cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Chủ tịch HĐQT Nvidia Harvey Jones đã đưa ra tuyên bố đáng chú ý về tương lai của Jensen Huang.

Ông xác nhận Nvidia "không có ý định đưa Jensen trở lại vị trí CEO", đồng thời cho biết công ty đã thuê Heidrick & Struggles, một đơn vị chuyên tuyển dụng nhân sự cấp cao, để dẫn dắt quá trình tìm kiếm người kế nhiệm.

Theo Jones, HĐQT đã hành động một cách thận trọng và đặt lợi ích tốt nhất của nhân viên cũng như cổ đông lên hàng đầu. Ông cho biết ban lãnh đạo sẽ tiếp tục thông báo những diễn biến tiếp theo vào thời điểm thích hợp.

Đáng chú ý, Jones khẳng định Nvidia sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra về hành vi cá nhân của Huang cũng như những nguyên nhân dẫn đến việc ông rời công ty.

Động thái này cho thấy HĐQT Nvidia muốn tách biệt hoạt động kinh doanh với cuộc khủng hoảng cá nhân của cựu lãnh đạo, trong bối cảnh mọi sự chú ý vẫn đang đổ dồn vào tập đoàn từng trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của cơn sốt AI toàn cầu.

Dan Ives, đối tác kiêm nhà phân tích tại Yorkville Ives & Co, cũng cảnh báo rằng một quý kinh doanh tích cực chưa thể khép lại những tranh cãi xung quanh Nvidia.

Theo ông, kết quả kinh doanh và triển vọng doanh thu khả quan giúp củng cố vị thế của HĐQT, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó có ngưỡng 15% để yêu cầu triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường, sức ép từ các nhà đầu tư hoạt động và lập trường của Bộ Thương mại Mỹ đối với cuộc điều tra liên quan đến hoạt động xuất khẩu chip.

CEO tạm quyền Colette Kress tiết lộ triển vọng tăng trưởng mới

Trong cuộc họp với các nhà phân tích, CEO tạm quyền Colette Kress lần đầu tiên trực tiếp trình bày triển vọng kinh doanh của Nvidia kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất.

Colette Kress tạm thời đảm nhận chức vụ CEO Nvidia sau khi Jensen Huang từ chức. Ảnh: Nvidia

Kress từng đảm nhiệm chức giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia và được cho là đã có những bất đồng với Huang trong một số thời điểm. Dù vậy, trong lần xuất hiện này, bà nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm chip AI của công ty.

Đáng chú ý, Kress dự báo doanh thu Nvidia trong năm tài chính 2028 sẽ tăng 75% so với năm trước. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, phản ánh kỳ vọng của ban lãnh đạo rằng làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn.

Báo cáo tài chính của Nvidia vốn được xem là chỉ báo quan trọng đối với sức khỏe toàn ngành AI. Vai trò trung tâm của công ty trong việc cung cấp chip và xây dựng hạ tầng tính toán khiến kết quả kinh doanh của hãng có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, chính quy mô đầu tư khổng lồ vào AI cũng làm dấy lên lo ngại rằng ngành công nghiệp này có thể đang hình thành bong bóng tài sản, khi nhiều doanh nghiệp chi hàng chục tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Trước khi Nvidia công bố kết quả quý 3, cổ phiếu công ty đã giảm 24% kể từ đầu tháng. Bê bối liên quan đến Huang càng làm trầm trọng thêm những lo ngại vốn tồn tại trước đó về triển vọng ngành công nghệ.

Theo CNBC, cổ phiếu Nvidia đã giảm liên tiếp 6 tuần tính đến thứ Sáu tuần trước, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2012.

(Theo The New York Post, CNBC)