Ji Chang Wook tham gia buổi giao lưu cùng truyền thông Việt Nam sáng 30/6 tại Đà Nẵng. Nam diễn viên diện trang phục vest xanh đen lịch lãm, tạo ấn tượng bởi phong thái vui vẻ, thân thiện.

Là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam, sự xuất hiện của tài tử trở thành tâm điểm chú ý của liên hoan phim những ngày qua.

Ấn tượng cảnh đẹp, con người Việt Nam

Ji Chang Wook cho biết đây là lần đầu tiên đến Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Anh vui, hạnh phúc được trực tiếp gặp gỡ các fan của mình và khán giả Việt.

Diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook.

Tài tử ấn tượng phong cảnh tuyệt đẹp của Đà Nẵng, đặc biệt là nguồn năng lượng tích cực mà mọi người nơi đây mang đến khiến anh thấy thoải mái, như thể đang ở một nơi mà mình luôn muốn ghé thăm từ lâu.

“Việt Nam luôn là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng mỗi khi ghé thăm. Tôi muốn cùng mọi người tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp tại DANAFF để đáp lại tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua”, anh nói.

Sau chuyến đến Việt Nam, tài tử muốn được khán giả nhớ đến mình như một người thân thiện. Anh có thể trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ ngoài đời, vượt ra ngoài hình ảnh trên màn ảnh, để cùng chia sẻ nguồn năng lượng tích cực và những khoảnh khắc vui vẻ.

Clip tài tử Ji Chang Wook chia sẻ

Trong sự nghiệp, Ji Chang Wook luôn thử sức với nhiều thể loại khác nhau. Khi lựa chọn một tác phẩm mới, tiêu chí quan trọng nhất của anh là sức hấp dẫn câu chuyện và chiều sâu của nhân vật.

Diễn viên luôn tự hỏi: “Nếu thể hiện nhân vật này, mình có thể mang đến hình ảnh mới nào cho khán giả?” hay “Liệu mình có thể thật sự thích thú và tận hưởng quá trình diễn xuất không?”. Những tác phẩm khơi gợi sự tò mò và tinh thần thử thách như vậy thường khiến anh quyết định tham gia.

Động lực lớn nhất giúp anh tiếp tục thử sức với nhiều tác phẩm và nhân vật khác nhau là sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Ji Chang Wook vui vì bản thân dù lựa chọn thử thách nào các fan luôn ủng hộ và chờ đợi mình. Nhờ vậy, anh có thể không ngừng tiến về phía trước mà không cảm thấy mệt mỏi, tiếp tục bước sang chặng đường mới.

Trưởng thành nhờ biết chờ đợi và buông bỏ

Tài tử Ji Chang Wook và diễn viên Han Dong Hee trong buổi gặp gỡ truyền thông sáng 30/6.

Điều quan trọng nhất anh học được kể từ khi ra mắt với tư cách diễn viên là gì?, Ji Chang Wook cho rằng đó là giá trị của sự chờ đợi và buông bỏ.

Khi mới đứng trước máy quay, anh luôn nghĩ rằng mình phải không ngừng thể hiện điều gì đó để chứng minh bản thân. “Nhưng tham gia nhiều tác phẩm, tôi càng nhận ra rằng diễn xuất hay không đến từ việc lấp đầy mọi thứ bằng tham vọng mà đến từ việc biết buông bỏ và hoàn toàn đón nhận không khí của hiện trường. Chính nhờ biết chờ đợi và buông bỏ mà tôi đã trưởng thành hơn, không chỉ với tư cách một diễn viên mà còn với tư cách một con người”, tài tử bày tỏ.

Về kế hoạch tương lai, nam diễn viên quan niệm không theo đuổi những mục tiêu quá lớn lao hay hoành tráng. Anh mong mình có thể tiếp tục là một diễn viên khiến khán giả luôn mong chờ dự án tiếp theo và duy trì hoạt động nghệ thuật thật lâu dài.

Bên cạnh đó, Ji Chang Wook hy vọng có cơ hội hợp tác với nhiều nhà sáng tạo và diễn viên đến từ các nền văn hóa khác nhau, vượt qua ranh giới ngôn ngữ và quốc gia.

Tài tử "Hoàng hậu Ki" ký tặng khán giả sau khi kết thúc sự kiện.

Nam diễn viên tiết lộ sắp tới sẽ tái ngộ khán giả qua 2 dự án Scandal và My Dearest Love. Vai diễn của anh trong mỗi tác phẩm đều có sức hút và màu sắc riêng, không lặp lại mình.

Cả 2 phim đều được chiếu trên những nền tảng trực tuyến toàn cầu nên Ji Chang Wook xem đây là cơ hội tiếp cận khán giả trên khắp thế giới mà không bị giới hạn bởi khoảng cách.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, ghi dấu ấn nhờ vẻ điển trai cùng khả năng diễn xuất tốt. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Cười lên Dong Hae, sau đó trở thành sao hạng A với vai hoàng đế Ta Hwan trong Hoàng hậu Ki.

Anh có nhiều vai diễn phim hành động như: Cứu thế, Mật danh K2 và Thành phố ảo... được đánh giá là "Ngôi sao phim hành động thế hệ mới".

Gần đây, diễn viên tái xuất ở thể loại hành động, báo thù với The Manipulated, đóng cùng ca sĩ D.O. của nhóm EXO. Bên cạnh truyền hình, Ji Chang Wook tham gia nhiều dự án điện ảnh như Fabricated City, Hard Hit, Revolver và Colony. Trang Instagram của anh đạt gần 28 triệu người theo dõi.

Ảnh, clip: HK