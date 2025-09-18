Ngày 17/9, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) lần đầu tiên phối hợp khai giảng chương trình “Trí tuệ người tiêu dùng toàn cầu (viết tắt là: GCI: the Global Consumer Intelligence).

Lễ ra mắt GCI Toàn cầu. Ảnh: HUST

Chương trình trực tuyến này do Phòng nghiên cứu Matsuo-Iwasawa (Matsuo Lab) thuộc Đại học Tokyo thực hiện.

Trong buổi học đầu tiên, Giáo sư Matsuo đã trực tiếp giảng dạy cho khoảng 300 sinh viên của Đại học Bách khoa. Đồng thời, khoảng 1.500 sinh viên từ các trường đại học trên toàn quốc và khoảng 7.500 sinh viên từ khoảng 400 trường học trên toàn thế giới cũng đã tham gia học trực tuyến.

JICA đã tập trung vào AI, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ Việt Nam. Từ tháng 1/2025, JICA đã hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để triển khai chương trình tăng cường nghiên cứu AI và phát triển nguồn nhân lực.

Giáo sư Matsuo của Đại học Tokyo phát biểu. Ảnh: HUST

Khóa học GCI nhằm giúp sinh viên hình dung được cách áp dụng khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề xã hội một cách thực tiễn.

Đặc biệt, chương trình kỳ vọng sẽ nâng cao sự quan tâm đến khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và đào tạo ra những người mở đường dẫn dắt các startup ứng dụng công nghệ AI trong tương lai.

“Từ khi đến Việt Nam, tôi cảm nhận rõ ràng kỳ vọng ngày càng tăng đối với AI. Tôi thực sự hy vọng nhiều sinh viên sẽ khai thác AI để thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội”, Giáo sư Matsuo chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường giáo dục hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam.

Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trực tuyến trong vòng 3 tháng tới, và những sinh viên hoàn thành chương trình sẽ trở thành nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực AI, được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực trong và ngoài nước.