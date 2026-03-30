Mạng xã hội vừa lan truyền loạt ảnh của Juky San chụp ảnh check-in tại Giếng Tiên, (Phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Ca sĩ diện bikini sáng màu, tạo dáng trong giếng nước.

Bức ảnh phản cảm của Juky San.

Loạt khoảnh khắc trên nhanh chóng gây tranh cãi. Phần đông ý kiến cho rằng việc một người nổi tiếng mặc bikini rồi ngâm mình trực tiếp xuống Giếng Tiên - nơi vốn có giá trị về văn hóa - tâm linh là khó chấp nhận.

Nhiều người cũng lo ngại hành động này gây ô nhiễm nước giếng, bởi nguồn nước nơi đây thường được du khách và dân địa phương sử dụng để rửa mặt hay uống trực tiếp như 1 hành động cầu bình an, sức khỏe.

Giữa ồn ào, Juky San đã xóa bài đăng, đồng thời khóa bình luận trên fanpage.

Trưa 30/3, nữ ca sĩ đăng tải tâm thư dài gửi lời xin lỗi đến khán giả, đặc biệt là người dân địa phương.

Theo cô, mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, chia sẻ cảnh đẹp của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, ê-kíp đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh.

Ca sĩ kể tại thời điểm chụp, ê-kíp không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh.

Do là du khách, Juky San chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Cô hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hóa của địa phương.

"Dẫu vậy, tôi hiểu rằng "không biết" không thể là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của tôi và ê-kíp khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến", cô cho hay.

Juky San xem đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà cô xin "khắc cốt ghi tâm". Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, ê-kíp ca sĩ đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Juky San xin "cúi đầu nhận lỗi", mong nhận được sự lượng thứ vì sự cố.

Ca sĩ trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Cô và ê-kíp cam kết sẽ cẩn trọng hơn gấp nhiều lần trong các hoạt động sắp tới để không phụ lòng yêu thương của mọi người.

"Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương", cô chia sẻ.

Juky San sinh năm 1998, được biết đến như một "hiện tượng cover" với những ca khúc cover ăn khách như: Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ...

Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, là thí sinh thuộc đội Hồ Hoài Anh, sau đó gây chú ý khi cho ra mắt dự án cover các bản nhạc phim Hoa ngữ (được viết lại lời Việt cùng bản phối mới). Năm 2021, Juky San phát hành MV Phải chăng em đã yêu, đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Nữ ca sĩ gần đây tham gia Em xinh say hi và tiến tới vòng chung kết. Cô cũng phát hành album đầu tay Đẫm tình đánh dấu chặng đường làm nghề. Juky San được đánh giá có giọng hát, kỹ năng sáng tác, trình diễn tốt cùng ngoại hình sáng sân khấu.

MV "Ta cùng nhau quên niềm đau" của Juky San

