K-Brand Festa 2026 do Emart Việt Nam tổ chức tại TP.HCM thu hút hơn 12.000 lượt khách, đánh dấu 11 năm thương hiệu hiện diện tại Việt Nam với nhiều trải nghiệm mua sắm, văn hóa Hàn Quốc.

Diễn ra từ ngày 12–15/11 tại Thiso Mall Sala (TP.HCM), K-Brand Festa 2026 với chủ đề “Follow the Yellow - Sắc vàng dẫn lối” quy tụ 16 thương hiệu Hàn Quốc, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Khách tham quan có cơ hội khám phá, dùng thử sản phẩm của No Brand, nhãn hàng riêng của Emart, cùng 15 thương hiệu Hàn Quốc. Trong bốn ngày, mỗi gian hàng ghi nhận gần 5.000 lượt trải nghiệm sản phẩm; các hoạt động tương tác thu hút khoảng 4.000–5.000 lượt tham gia tại mỗi quầy. Ban tổ chức trao 10.000 phần quà và voucher mua sắm cho khách hàng hoàn thành thử thách.

Ông Ju Jin Hee, Tổng Giám đốc Thiso Retail, cho biết sự kiện là dịp nhìn lại hành trình 11 năm phát triển của Emart Việt Nam, từ siêu thị đầu tiên tại Gò Vấp đến hệ thống bán lẻ quen thuộc với nhiều gia đình.

Theo ông, Thiso Retail sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng chuỗi Emart sang các khu vực mới, trong đó Hà Nội là thị trường quan trọng, đồng thời duy trì chất lượng hàng hóa, dịch vụ và chính sách giá cạnh tranh.

Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng tại K-Brand Festa 2026:

Hơn 12.000 lượt khách đã tham quan và trải nghiệm K-Brand Festa 2026

Khách hàng khám phá những cách chế biến món ăn từ các sản phẩm No Brand

Các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại gian hàng Ginseng House (Việt Sao Mai), HK Kolmar Vietnam hay ẩm thực Hàn Quốc tại các gian hàng Otoki, Nongshim, Daesang, CJ Foods... thu hút đông đảo khách hàng

Khách hàng ở mọi lứa tuổi tham gia minigame và tương tác sôi động tại sự kiện

Hàng trăm khán giả tập trung tại sân khấu, nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động giao lưu cùng nghệ sỹ Jun Phạm và Quân A.P

Hàng trăm khán giả tập trung tại sân khấu, nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động giao lưu cùng nghệ sỹ Jun Phạm và Quân A.P

Sự thành công rực rỡ của K-Brand Festa 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Emart trong việc kết nối văn hóa Hàn - Việt và đưa các sản phẩm tiêu dùng chất lượng từ Hàn Quốc đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

(Nguồn: Emart Việt Nam)