Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Châu Âu - Vinhomes Royal Island (TP. Hải Phòng), do Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc tổ chức, phối hợp với nhiều cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Lần trở lại này, K-Food Fair tiếp tục mở rộng quy mô, mang đến cho người dân Việt Nam không chỉ là một lễ hội ẩm thực, mà còn là một hành trình giao thoa văn hoá và nghệ thuật đầy cảm xúc.

Chật kín người hâm mộ tập trung tại quảng trường Châu Âu

Ngay từ buổi sáng khai mạc, khu vực Quảng trường Châu Âu đã ngập tràn không khí lễ hội. Những gian hàng mang sắc đỏ, trắng và xanh đặc trưng của Hàn Quốc xếp thành hàng dài, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm. Rất nhiều doanh nghiệp và nhà sản xuất Hàn Quốc đã mang đến hàng trăm sản phẩm tiêu biểu, từ kim chi, tteokbokki, gimbap, bulgogi, mandu đến các loại trái cây, đồ uống, nhân sâm, hồng sâm và gia vị truyền thống. Khách tham quan không chỉ được thưởng thức mà còn được mua trực tiếp các sản phẩm với mức giá ưu đãi đặc biệt dành riêng cho lễ hội.

Khi văn hoá được kể bằng trải nghiệm

K-Food Fair 2025 không chỉ là “thiên đường ẩm thực”, mà còn là không gian văn hoá Hàn Quốc thu nhỏ. Một trong những hoạt động thu hút nhất là “Thử thách làm Kim chi”, nơi người tham gia được hướng dẫn trực tiếp bởi các đầu bếp Hàn Quốc. Từng bước muối, trộn, nêm gia vị được thực hiện tỉ mỉ, mang lại trải nghiệm thú vị và gần gũi.

Sự hào hứng của người dân khi tham gia thử thách làm Kim Chi

Chị Lê Ngọc Trâm (quận Lê Chân, Hải Phòng) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm kim chi. Khi hoàn thành, cảm giác rất vui. Tôi thấy mình hiểu hơn về ẩm thực Hàn Quốc và văn hoá ẩn sau món ăn này.”

Không khí sôi động còn lan tỏa ở khu vực “Squid Game”, nơi người chơi được thử sức với loạt trò chơi sinh tồn lấy cảm hứng từ bộ phim “Trò chơi con mực”. Tiếng cười, tiếng hò reo vang khắp quảng trường, tạo nên khung cảnh rộn ràng như một lễ hội mùa hè giữa lòng thành phố cảng.

Sức nóng của Squid Game vẫn chưa hề giảm

Âm nhạc - Nhịp đập của K-Food Fair 2025

Nếu ban ngày là không gian ẩm thực và văn hoá, thì khi màn đêm buông xuống, K-Food Fair 2025 biến thành sân khấu âm nhạc bùng nổ cảm xúc.

Tối ngày 01/11, Đại nhạc hội Việt - Hàn diễn ra với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám: Tăng Duy Tân, Vũ Phụng Tiên, Công Dương, Rayeon và Ji Yeon (T-ARA). Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc màu riêng - Tăng Duy Tân với “Bên Trên Tầng Lầu” và “Cắt Đôi Nỗi Sầu” khiến cả quảng trường hát vang; Vũ Phụng Tiên bùng nổ năng lượng với “Lệ Lưu Ly”, còn Ji Yeon xuất hiện trong tiếng hò reo nồng nhiệt của hàng ngàn fan K-pop.

Không khí đại nhạc hội lên cao trào khi hàng nghìn khán giả cùng bật flash điện thoại, hát theo các bản hit, hòa vào ánh sáng sân khấu và pháo hoa rực rỡ cuối đêm.

Hình ảnh người hâm mộ cực hào hứng trước giờ diễn ra Đại Nhạc Hội

Anh Trần Quang Huy (Hải Phòng) chia sẻ: “Tôi từng xem nhiều chương trình K-pop trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm trực tiếp ở Hải Phòng. Mọi thứ quá chuyên nghiệp, từ âm thanh, ánh sáng đến cách tổ chức.”

K-Pop Dance Festival - Sân chơi của đam mê

Song song với lễ hội ẩm thực là cuộc thi K-Pop Dance Festival 2025, nơi các đội thi đến từ khắp Việt Nam tranh tài trong hai vòng bán kết (01/11) và chung kết (02/11). Những màn trình diễn đầy sáng tạo, kỹ thuật và cảm xúc đã biến sân khấu thành “sàn nhảy quốc tế” thực thụ. Với sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời Rayeon và Công Dương, vòng chung kết trở nên đặc biệt hơn khi cô cùng ban giám khảo trực tiếp trao giải và biểu diễn trong chương trình. Các đội thắng cuộc nhận được tổng giá trị giải thưởng lên tới 15 triệu đồng, cùng chứng nhận từ Ban tổ chức K-Food Fair 2025.

Các đội thi từ khắp mọi nơi đến để tham gia tranh tài

Dấu ấn giao lưu văn hoá Việt - Hàn

K-Food Fair 2025 khép lại trong không khí hân hoan, nhưng dư âm về một mùa lễ hội sôi động, đậm sắc màu văn hoá vẫn còn đọng lại. Sự kiện đã giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về tinh thần “ẩm thực là văn hoá” của Hàn Quốc - nơi mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi hương vị là một phần bản sắc. Với sự đầu tư chuyên nghiệp, quy mô tổ chức lớn và tinh thần giao lưu cởi mở, K-Food Fair 2025 không chỉ là một sự kiện văn hoá - ẩm thực, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phương Dung