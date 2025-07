Sự kiện quy tụ hơn 600 nhân viên kinh doanh, đánh dấu bước khởi động chiến dịch giới thiệu sản phẩm căn hộ đang được đông đảo khách hàng mong đợi tại thành phố mới Bình Dương.

Phối cảnh dự kiến khu căn hộ xanh chuẩn Singapore K-Home Apartment. Nguồn: Kim Oanh Land

Căn hộ xanh chuẩn Singapore

Tọa lạc ngay trung tâm của K-Home New City - dự án vừa gây “sốt” thị trường bất động sản Bình Dương khi ghi nhận hơn 1.300 sản phẩm nhà phố tìm được chủ nhân chỉ trong sau hơn 2 tháng - khu căn hộ K-Home Apartment cũng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ hàng loạt lợi thế vượt trội như vị trí chiến lược, hệ thống tiện ích “all in one”, không gian sống gần gũi thiên nhiên cùng mức giá vừa túi tiền với số đông người lao động.

Theo quy hoạch, K-Home Apartment bao gồm ba tòa tháp cao 19 tầng cung cấp cho thị trường 1.654 căn hộ studio, 1 phòng ngủ + và 2 phòng ngủ. Được tư vấn thiết kế bởi Surbana Jurong - tập đoàn có kinh nghiệm triển khai hơn 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore - K-Home Apartment được thiết kế, xây dựng chỉn chu đến từng chi tiết.

Mỗi căn hộ K-Home Apartment đều được thiết kế tỉ mỉ, tối ưu hóa công năng sử dụng, đồng thời tăng cường tối đa khả năng đón nắng và gió tự nhiên. Đặc biệt, K-Home Apartment đáp ứng hệ thống tiêu chuẩn công trình xanh EDGE giúp giảm ít nhất 20% lượng điện, nước sử dụng và 20% hàm lượng carbon trong vật liệu xây dựng. Đây cũng là một trong số rất ít dự án căn hộ nhà ở xã hội tại Việt Nam được phát triển theo tiêu chuẩn EDGE.

Ngoài ra, K-Home Apartment nằm giữa hai mảng xanh biểu tượng của K-Home New City là công viên Thời Đại và hệ công viên Đại lộ Xanh mang đến không gian vô cùng tươi mát. Nhờ thiết kế ban công rộng thoáng, từ mỗi căn hộ K-Home Apartment chủ nhân đều có thể phóng tầm mắt bao quát đô thị K-Home New City xanh mát và toàn cảnh trung tâm thành phố mới Bình Dương. Đây là khu vực tập trung các tiện ích đẳng cấp nhất của khu đô thị K-Home New City giúp cư dân K-Home Apartment vô cùng thuận tiện trong việc tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Ba lớp tiện ích đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cư dân

Không chỉ nổi bật về thiết kế và quy hoạch, K-Home Apartment còn sở hữu hệ thống ba lớp tiện ích nổi bật. Ngay trong khu căn hộ, cư dân được tận hưởng đầy đủ các tiện ích dành riêng như trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, công viên, trung tâm y tế - văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng và khu shop sầm uất đáp ứng các nhu cầu mua sắm, giải trí…

Hồ bơi người lớn và trẻ em mang đến cơ hội rèn luyện sức khỏe và thư giãn tuyệt vời cho cư dân K-Home Apartment. Ảnh phối cảnh dự án: Kim Oanh Land

Bên cạnh đó, chỉ trong vài bước chân, cư dân căn hộ K-Home Apartment còn được thụ hưởng toàn bộ hệ tiện ích “All in One” của đô thị K-Home New City. Nổi bật là 10 công viên, 4 hồ bơi, trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School, clubhouse, 6 sân pickleball, 2 sân bóng đá, phố thương mại – ẩm thực, khu BBQ, quảng trường sự kiện, vườn thiền... Hệ tiện ích này không chỉ được quy hoạch đồng bộ, chuẩn chỉnh giúp nâng cao chất lượng sống mà còn tạo ra không gian hiện đại, văn minh để gắn kết cộng đồng.

Chưa hết, nhờ tọa lạc ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương, cư dân K-Home Apartment còn dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích đẳng cấp như: trung tâm hành chính Bình Dương, công viên 75ha, depot metro kết hợp trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam WTC Gateway, trung tâm thương mại AEON Mall, Đại học quốc tế Miền Đông, Bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Twin Doves…

Và cũng chỉ trong 5-10 phút di chuyển, từ K-Home Apartment sẽ đến các khu công nghiệp lớn như VSIP 2, Đồng An 2, Mỹ Phước 1-2-3… Lợi thế kép này giúp cư dân có một chốn an cư lý tưởng vừa thuận tiện đi làm việc hoặc học tập.

Bên cạnh loạt lợi thế nổi bật về quy hoạch, vị trí và tiện ích, chính sách ưu đãi khách hàng của K-Home Apartment cũng hứa hẹn sẽ gây nhiều bất ngờ cho thị trường. Theo đại diện Kim Oanh Land, đơn vị phát triển dự án, căn hộ K-Home Apartment sẽ có mức giá và phương thức thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của số đông người lao động, mở ra cơ hội an cư thực sự cho hàng ngàn gia đình. Thậm chí, những người có số tiền tiết kiệm chỉ 50-70 triệu đồng nhưng công việc ổn định là đã có thể tự tin mua được căn hộ.

Phối cảnh tổng thể K-Home New City - đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam; phía xa là khu căn hộ xanh K-Home Apartment. Nguồn: Kim Oanh Land

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bình Dương đã chính thức hợp nhất vào TPHCM. Đây là yếu tố được dự báo sẽ kích thích thị trường bất động sản tăng giá, đặc biệt là những đô thị được quy hoạch bài bản, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn như thành phố mới Bình Dương. Do đó, theo giới kinh doanh bất động sản, thời điểm này những khu căn hộ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội và đáp ứng nhu cầu ở thực của người lao động như K-Home Apartment sẽ là sản phẩm “hot” mà nhiều người đang mong đợi.

