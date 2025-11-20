Dubai Airshow 2025 vừa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử: Nga chính thức công bố Ka-52E – phiên bản xuất khẩu hoàn toàn mới của “Cá sấu bay” Ka-52 Alligator, được ví như một chiếc Ka-52M “mặc áo xuất khẩu”. Không còn một con ốc phương Tây hay Ukraine nào, trang bị radar mảng pha chủ động, tên lửa không đối không tầm trung lần đầu xuất hiện trên trực thăng, và khả năng sống sót vượt trội trong tác chiến điện tử hiện đại. Đây không còn là bản nâng cấp nữa, mà là thế hệ trực thăng tấn công đáng sợ nhất Nga từng chế tạo để bán ra nước ngoài.

Trực thăng Ka-52 của Nga tấn công mục tiêu Ukraine. Video: Zvezda

Trực thăng chiến đấu trinh sát-tấn công Ka-52 tại Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế Dubai Airshow-2025. Ảnh: RIA Novosti/Dịch vụ Báo chí OAK

Trái tim của Ka-52E 2025 là cặp động cơ VK-2500P nội địa mạnh mẽ với chế độ khẩn cấp tăng công suất lên tới 2.700 mã lực mỗi động cơ, thay thế hoàn toàn cho VK-2500 cũ vốn vẫn dùng một số bộ phận Ukraine.

Hệ thống truyền động và hộp số chính cũng được thay mới hoàn toàn bằng sản phẩm của nhà máy Klimov và Reduktor-PM, giúp thời gian đại tu giữa kỳ kéo dài thêm 50% và khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao sa mạc lên đến +55°C mà không giảm công suất.

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất nằm ở hệ thống điện tử hàng không hoàn toàn mới.

Radar mảng pha chủ động AESA Arbalet-52E thế hệ mới có tầm phát hiện mục tiêu trên không 45km, mục tiêu mặt đất 25km (xe tăng 20km và khả năng theo dõi đồng thời 20 mục tiêu.

Hệ thống quang-điện tử GOES-451M nâng cấp tích hợp camera nhiệt thế hệ 3, máy đo khoảng cách laser an toàn cho mắt và kênh hồng ngoại kép, cho phép phát hiện xe tăng ở khoảng cách 18–20km cả ngày lẫn đêm.

Trực thăng tấn công-trinh sát Ka-52E. Ảnh: Ban Truyền thông UAC/uavia.su

Đặc biệt, Ka-52E được trang bị hệ thống đối kháng điện tử tổng hợp Vitebsk-25E mới, có khả năng gây nhiễu radar băng tần X, L và tự động bắn mồi bẫy nhiệt-điện tử đa phổ theo góc 360 độ mà không cần phi công can thiệp.

Về vũ khí, phiên bản xuất khẩu lần này được tích hợp tên lửa không đối không tầm trung R-74M2 (biến thể xuất khẩu của R-74M) lần đầu tiên trên dòng Ka-52, cho phép tiêu diệt máy bay không người lái và trực thăng đối phương ở cự ly lên tới 40km.

Tên lửa chống tăng Vikhr-1M được nâng cấp tầm bắn lên 12km ban ngày và 10km ban đêm nhờ đầu dò laser mới.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tên lửa đa năng Kh-38MLE (tầm bắn 40km) và bom lượn dẫn đường chính xác KAB-250LG-E, biến Ka-52E thành nền tảng tấn công mặt đất cực kỳ linh hoạt, gần như một “Su-25 bay thấp” nhưng với khả năng sống sót cao hơn rất nhiều nhờ tính cơ động của rotor đồng trục.

Buồng lái Ka-52E Alligator tại Dubai Airshow 2025. Ảnh: Ban Truyền thông UAC/uavia.su

Buồng lái bọc kính chống đạn ZSh-7APN mới, ghế phóng K-37-800M cải tiến giúp phi công sống sót khi rơi ở tốc độ thẳng đứng lên tới 40m/s.

Hệ thống liên lạc mã hóa bảo mật cao mới và khả năng kết nối mạng lưới chiến trường tự động với Su-57E, máy bay không người lái Orlan-30 hay hệ thống pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1M khiến Ka-52E trở thành mắt xích quan trọng trong tác chiến mạng lưới hiện đại.

Với tải trọng vũ khí tối đa vẫn giữ ở mức 2.800kg trên sáu giá treo, tốc độ tối đa 310 km/h, trần bay thực tế 5.700m và tầm bay chuyển sân 1.100km nhờ thùng dầu phụ, Ka-52E phiên bản 2025 không chỉ là trực thăng tấn công mạnh nhất trong phân khúc rotor đồng trục mà còn là một trong những trực thăng chiến đấu đáng gờm nhất thế giới hiện nay – hoàn toàn “made in Russia” và sẵn sàng giao hàng ngay lập tức cho các khách hàng thân thiết tại Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.

Phiên bản này đã thực sự “lột xác” để trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga: độc lập công nghệ, mạnh mẽ và cực độ và sẵn sàng chiến đấu trong mọi điều kiện khắc nghiệt nhất.