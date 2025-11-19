Tại Dubai Airshow 2025, Nga đã khiến cả thế giới choáng ngợp khi lần đầu công khai Su-57E phiên bản ‘Stage 2’ thực thụ: vòi phun động cơ phẳng 2D mới, radar AESA N036 mạnh hơn, và đặc biệt là khả năng mang tên lửa chống bức xạ siêu thanh trong khoang vũ khí nội bộ – thứ mà ngay cả F-35 hiện tại cũng chưa làm được. Đây không còn là “tiềm năng trên giấy” nữa, mà là một cỗ máy chiến đấu thế hệ 5+ thực sự sẵn sàng xuất khẩu.

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57E của Nga đang lăn bánh trên đường băng tại Dubai World Central trong chuyến bay đến lần đầu tiên ra mắt tại Dubai Airshow 2025, đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của nền tảng này tại khu vực Trung Đông. (Nguồn ảnh: Rosoboronexport/armyrecognition.com)

Ngày 17/11, khi chiếc Su-57E mang màu sơn xám bạc lăn bánh ra đường băng Al Maktoum, cả thế giới hàng không quân sự đã phải nín thở.

Máy bay không chỉ bay biểu diễn mà còn mở khoang vũ khí nội bộ ngay trên không – một hành động hiếm thấy ở bất kỳ tiêm kích tàng hình thế hệ 5 nào.

Đây là lần đầu tiên Nga chính thức công khai phiên bản xuất khẩu “Stage 2” thực thụ của Su-57, và những gì nó mang lại khiến ngay cả các chuyên gia phương Tây cũng phải thốt lên: “Nga đã hoàn thiện Felon sớm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều năm”.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở trái tim của Su-57E, động cơ AL-51F1, tên thương mại Izdeliye 30.

Đây là loại động cơ thế hệ 5 hoàn chỉnh đầu tiên của Nga được đưa vào sản xuất hàng loạt.

So với động cơ AL-41F1 cũ, Izdeliye 30 cho lực đẩy đốt tăng lên tới 18.000 kgf (tăng 3.000 kgf) và lực đẩy khô 11.000 kgf, giúp tỷ lệ đẩy/trọng lượng của Su-57E khi mang đầy vũ khí vượt mốc 1,25:1.

Máy bay có thể duy trì tốc độ siêu âm không cần đốt tăng (supercruise) ở mức Mach 1.6–1.8 trong thời gian dài, đồng thời thực hiện mọi động tác cơ động siêu hạng mà không bị giới hạn bởi nhiệt độ tua-bin như trước.

Nhưng thứ thực sự khiến các radar phương Tây “đau đầu” chính là vòi phun động cơ phẳng 2D thrust-vectoring hoàn toàn mới.

Thay vì vòi phun tròn truyền thống, Nga đã áp dụng thiết kế chữ nhật có khả năng điều hướng vector ±20° theo cả hai trục.

Tiêm kích Su-57E. Ảnh: Rosoboronexport

Công nghệ này giảm tới 40–50% mặt cắt radar phía sau (rear-sector RCS), đồng thời hạ đáng kể tín hiệu hồng ngoại nhờ làm mát và che chắn dòng khí xả nóng.

Quan trọng hơn, nó vẫn giữ nguyên khả năng thực hiện các động tác Cobra Pugachev, xoay vòng phẳng hay bell maneuver – thứ mà không một tiêm kích tàng hình phương Tây nào hiện nay làm được ở cùng mức độ.

Về điện tử hàng không, radar AESA N036 Byelka trên Su-57E tại Dubai đã được nâng cấp với tổng cộng hơn 2.300 mô-đun thu/phát, phân bố trên 5 anten (mũi, hai má cánh và hai cánh đuôi).

Hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình có RCS 0,01 m² ở cự ly trên 200km, đồng thời kết hợp với tổ hợp tác chiến điện tử L402 Himalayas cải tiến, đủ sức gây nhiễu hoặc giả lập tín hiệu radar của chính mình để đánh lừa tên lửa đối phương.

Điểm vượt trội nhất của Su-57E nằm ở khả năng thực hiện nhiệm vụ SEAD/DEAD (tấn công và tiêu diệt hệ thống phòng không địch).

Trong khi F-35 vẫn phải treo tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM bên ngoài (lập tức mất tàng hình), Su-57E có thể mang tới 4 tên lửa chống bức xạ siêu thanh Kh-69 hoặc Kh-59MKM hoàn toàn trong 6 khoang vũ khí nội bộ.

Mô hình Su-57E với vòi phun vector đẩy 2D (2D TVC). Ảnh: defencesecurityasia.com

Với tốc độ Mach 4+ và tầm bắn 290–400km, những vũ khí này cho phép Su-57E tiếp cận các tổ hợp S-400, Patriot hay THAAD ở chế độ tàng hình hoàn hảo, phóng loạt rồi thoát ly ở tốc độ siêu âm mà không cần đốt tăng – một kịch bản mà hiện tại chưa có tiêm kích phương Tây nào thực hiện được.

Thông số kỹ thuật tổng quan của Su-57E phiên bản Dubai Airshow 2025: Tốc độ tối đa Mach 2.45+, trần bay 20.000m, tầm bay chuyển sân không tiếp dầu trên 4.300km, trọng lượng cất cánh tối đa 35.000kg, mặt cắt radar phía trước 0,1–0,3 m², mặt cắt radar phía sau (với vòi phun mới) chỉ còn khoảng 0,8–1 m²

Với chi phí ước tính chỉ bằng 1/2 đến 1/3 chiếc F-35, không bị ràng buộc bởi các điều khoản CAATSA hay chính trị Mỹ, Su-57E đang trở thành lựa chọn thực tế nhất cho các quốc gia muốn sở hữu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 thực sự.

Tại Dubai Airshow 2025, Nga không chỉ trưng bày một chiếc máy bay – họ đã công bố một cỗ máy tác chiến hoàn chỉnh, sẵn sàng thay đổi cán cân quyền lực trên bầu trời trong thập kỷ tới.