Ở tập 83 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi đến với chặng hành trình tại Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long), đón 2 khách mời nữ - Quỳnh Anh Shyn và Kaity Nguyễn.

Tại phần gặp gỡ khách mời, khi Kiều Minh Tuấn cho rằng Ngô Kiến Huy rất xui xẻo, Kaity Nguyễn đồng tình, khẳng định đã "trải nghiệm" đàn anh rồi nên hiểu.

Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn lập tức phản ứng trước phát ngôn gây hiểu lầm của nữ diễn viên, cho biết Ngô Kiến Huy đang trong tình trạng cô đơn, chỉ muốn nuôi mèo, đi du lịch.

Dàn người chơi của '2 ngày 1 đêm'.

Dù là gương mặt mới, Quỳnh Anh Shyn thể hiện sự lăn xả. Khi phải diễn tiểu phẩm về chị chồng, em dâu ở trò chơi "Dừa dừa phải phải", cô không ngại chọn đối thủ là Lê Dương Bảo Lâm thay vì người "lành tính" hơn.

Dù tự tin, "em xinh" nhanh chóng tỏ ra lúng túng trước sự lấn lướt của nam diễn viên, thậm chí bị "phản đòn" khi cố đá anh.

Thua cuộc ở thử thách nướng bánh tráng, đội của Quỳnh Anh Shyn không được ăn ngon. Khi được đội đối phương ngỏ lời chia sẻ đồ ăn nếu vừa hò giọng miền Tây, vừa làm động tác chèo đò, cô lập tức thực hiện nhiệt tình khiến dàn người chơi bật cười.

Thử thách bịt mắt nướng bánh tráng.

'Em xinh' Quỳnh Anh Shyn lăn xả khi tham gia chương trình.

Thử thách liên hoàn cuối tập 83 đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khi 3 thành viên phải mặc chung một chiếc váy to và di chuyển để vặt lá dừa, hái dừa.

Từ khi xuất phát, Kaity Nguyễn chật vật để bắt kịp đồng đội Lê Dương Bảo Lâm, HIEUTHUHAI. Bộ 3 đối thủ Trường Giang - Ngô Kiến Huy - Quỳnh Anh Shyn còn liên tục kéo người, khiến nữ diễn viên gặp bất lợi.

Khi thấy đồng đội bị đối thủ làm khó, Lê Dương Bảo Lâm Lâm nhanh chóng giúp đỡ, không quên dặn dò cô lên tiếng nếu bị đau. Anh được khán giả khen tinh tế vì chơi hết mình nhưng vẫn quan tâm đàn em.

Thử thách liên hoàn.

Kaity Nguyễn chật vật khi tham gia thử thách.

Ảnh, video: BTC