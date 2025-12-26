Trao đổi với báo chí chiều 26/12 về một số hoạt động nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2025, Phó Giám đốc KBNN Ngô Thị Nhung cho biết, sau khi tinh gọn theo mô hình 2 cấp gồm KBNN và KBNN khu vực, từ ngày 1/7, hệ thống tiếp tục sắp xếp lại 20 KBNN khu vực, điều chỉnh địa bàn quản lý phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Qua đó, KBNN đã cắt giảm được 465 đầu mối (tỷ lệ cắt giảm đạt trên 44%), giảm từ 1.047 đầu mối xuống còn 582 đầu mối.

Về công tác thu ngân sách nhà nước, tính đến hết ngày 24/12, tổng lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, bằng 131% so với dự toán năm 2025 được giao. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, bằng 132,7% dự toán năm.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước, thông tin với báo chí chiều 26/12.

Về chi ngân sách nhà nước, KBNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đồng thời bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để giải ngân vốn đầu tư công kịp thời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

KBNN cũng đã thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ với số kinh phí là 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người.

Đồng thời, KBNN đã chi trả tặng quà người dân dịp 2/9 với số kinh phí là hơn 10.460 tỷ đồng, đạt 96,89% dự toán.

Đáng chú ý, thông qua hoạt động sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, KBNN đã nộp vào ngân sách nhà nước 12.424 tỷ đồng.

Trong công tác huy động vốn trái phiếu Chính phủ, KBNN đã đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn của NSNN. Tính đến hết ngày 25/12, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành là 349.509 tỷ đồng.

Kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2025 là 9,78 năm (giảm 1,34 năm so với năm 2024). Lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2025 là 3,21%/năm (tăng 0,69%/năm so với năm 2024).