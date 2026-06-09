Ngày 9/6, Tòa án quận Namyangju thuộc thành phố Uijeongbu đã tuyên phạt 7 năm tù đối với người đàn ông họ A vì các tội danh cướp tài sản và gây thương tích.

Bị cáo bị truy tố sau vụ đột nhập vào nhà riêng của nữ ca sĩ, diễn viên Nana.

Nữ diễn viên, ca sĩ Nana.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h sáng ngày 15/11 năm ngoái, A mang theo hung khí xông vào nhà riêng của Nana tại Guri và đe dọa nữ nghệ sĩ cùng mẹ cô nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình chống trả, Nana và mẹ đã khống chế được nghi phạm rồi báo cảnh sát. Vụ giằng co khiến cả 3 người đều bị thương.

Sau khi bị bắt, A bất ngờ nộp đơn tố cáo Nana về các tội danh cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng, cho rằng chính nữ nghệ sĩ là người tấn công mình trước. Tuy nhiên, cảnh sát kết luận hành động của Nana thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng và quyết định không khởi tố.

Tại phiên tòa, bị cáo tiếp tục phủ nhận cáo buộc cướp tài sản. Người này khai không mang theo hung khí, đồng thời cho rằng phía Nana mới là bên sử dụng dao để đe dọa.

A còn khai rằng Nana từng đề nghị chi trả 40 triệu won (gần 700 triệu đồng) tiền viện phí cho mẹ mình nếu anh ta khai với cảnh sát rằng bản thân mang hung khí đến hiện trường.

Bị cáo cũng khẳng định mục đích đột nhập vào nhà chỉ là trộm cắp chứ không phải cướp tài sản. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác bỏ toàn bộ lập luận trên.

Nữ diễn viên tại các phiên tòa trước đó.

Tòa án nhận định lời khai của các nạn nhân có tính nhất quán và chi tiết, đủ cơ sở để xác định bị cáo mang theo hung khí khi xâm nhập vào nhà riêng của Nana.

Ngoài ra, việc nghi phạm vẫn đột nhập dù ngôi nhà đang sáng đèn và có nuôi chó cho thấy mục đích của hành vi này là cướp tài sản chứ không đơn thuần là trộm cắp.

Tòa cũng xác định hành động của Nana khi nhặt hung khí dưới sàn để chống trả là hoàn toàn hợp pháp.

Theo thẩm phán, nữ nghệ sĩ đã chứng kiến mẹ mình bị đe dọa và tấn công nên việc chống trả nhằm bảo vệ bản thân và người thân thuộc phạm vi phòng vệ chính đáng.

Nana, tên thật Im Jin Ah, sinh năm 1991, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô từng được TC Candler bình chọn là Mỹ nhân đẹp nhất thế giới vào các năm 2014 và 2015.

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Nguồn: News1