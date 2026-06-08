Nữ diễn viên Kim Gyu Ri lần đầu lên tiếng trên mạng xã hội sau vụ đột nhập, cướp tài sản tại nhà riêng khiến cô bị thương và phải nhập viện điều trị.

Cô cho biết đang dần vượt qua khủng hoảng và tin rằng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn lực lượng cảnh sát gồm đồn Samcheong, Sở cảnh sát Jongno, đội điều tra hình sự cùng các đơn vị liên quan đã hỗ trợ kịp thời, giúp cô nhanh chóng ổn định tinh thần.

Nữ diễn viên thoát thân và báo cảnh sát sau khi bị tên cướp khống chế.

Trước đó, vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 20/5 tại nhà riêng của cô ở quận Jongno, khi một người đàn ông ngoài 40 tuổi đột nhập, khống chế và yêu cầu giao nộp tài sản.

Trong tình huống nguy hiểm, Kim Gyu Ri kịp thời thoát ra ngoài sau khi bị trói, trong tình trạng chân trần và lập tức gọi điện báo cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nữ diễn viên bị thương với nhiều vết bầm tím và chấn thương, phải nhập viện điều trị.

Nghi phạm sau đó bỏ trốn nhưng đã ra đầu thú tại quận Gangseo vào rạng sáng 21/5, chỉ vài giờ sau khi gây án. Đến ngày 29/5, đối tượng bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát trong tình trạng tạm giam.

Hiện Kim Gyu Ri đang sống cùng gia đình, tăng cường an ninh cá nhân và tập trung hồi phục sức khỏe sau biến cố nghiêm trọng tại nhà riêng.

Tin tức về vụ việc:

Nguồn: MT