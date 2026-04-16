Ngày 16/4, bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền đã xác nhận với VietNamNet thông tin trên.

Cụ thể, bà Cao Thị Huế, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường bị kỷ luật khiển trách; bà Đinh Thị Tường Xoan, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo. Cả hai không bị cách chức.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo và thực hiện việc kê khống số lượng trẻ ăn trưa trong chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ” để nhận tiền hỗ trợ sai mục đích, với tổng số tiền 22.965.000 đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, số tiền này đã được hoàn trả vào quỹ từ thiện.

Trường mầm non Hóa Sơn, nơi xảy ra sự việc kê khống số lượng trẻ ăn trưa để nhận tiền từ thiện. Ảnh: TC

Theo kết luận, với vai trò hiệu trưởng, bà Huế trực tiếp chỉ đạo giáo viên phụ trách các lớp lập danh sách, trong đó có cả những học sinh không đi học, không ăn trưa nhưng vẫn được đưa vào báo cáo. Các danh sách này sau đó được chuyển cho bà Xoan tổng hợp.

Dù nhận thức được việc làm trên là sai quy định, bà Xoan không có ý kiến ngăn chặn mà vẫn lập báo cáo gửi nhà tài trợ, bao gồm việc kê khống số lượng trẻ không ăn trưa để hợp thức hồ sơ, chứng từ nhận tiền hỗ trợ.

Ủy ban Kiểm tra xác định, trong quá trình thực hiện, các cá nhân liên quan không báo cáo, xin ý kiến cấp ủy; không thực hiện công khai nguồn tiền tài trợ trong chi bộ, hội đồng sư phạm nhà trường. Những sai phạm này được xác định là vi phạm quy chế làm việc của chi bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và những điều đảng viên không được làm.

Chương trình “Bữa cơm trưa cho trẻ” được triển khai tại Trường Mầm non Hóa Sơn từ năm học 2023-2024, thông qua sự kết nối của Phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa (cũ) và Công an tỉnh Quảng Bình (cũ). Theo đó, mỗi trẻ được hỗ trợ một suất ăn trưa trị giá 15.000 đồng.

Việc tiếp nhận và chi trả nguồn hỗ trợ được thực hiện thông qua một tài khoản ngân hàng do các bên thống nhất lập ra, tiền thường được chuyển trước theo từng đợt vài tháng. Cuối mỗi tháng, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp số lượng trẻ ăn trưa và xây dựng thực đơn để báo cáo lại cho phía tài trợ.

Tuy nhiên, theo xác minh, quá trình triển khai chương trình chủ yếu được thực hiện thông qua trao đổi qua mạng xã hội Zalo với một tài khoản cá nhân, không có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận chính thức, không có cơ chế kiểm tra, đối soát độc lập.