Giả danh công an

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút khiến cộng đồng mạng "dở khóc, dở cười". Nhân vật chính là một kẻ giả danh công an, dựng lên màn kịch lừa đảo nhưng lại bị “bắt bài” vì... nói lắp, nói đớt như người dài lưỡi.

Nội dung cuộc hội thoại của kẻ giả danh công an. Xem clip.

Trong đoạn video, kẻ giả danh yêu cầu cô gái bật camera để “nhận diện người giao hàng chứa ma túy”. Với giọng nói ngọng nghịu, hắn liên tục quát tháo và ép cô nhận diện người lạ qua video call. Khi cô gái tỉnh táo trả lời rằng người đó giống chú hàng xóm hói đầu, tình huống trở nên hài hước hơn bao giờ hết.

Khi người giao hàng khai rằng đã giao kiện hàng cho người tên “Huỳnh Thanh Diệp” tại một quán cà phê ở Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM), tên giả danh liền đổi giọng, quát lớn: “Huỳnh Thanh Diệp! Cô để điện thoại yên đó”.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại gọi nhầm tên: “Dược! Có phải kiện hàng của em không hả Dược?”. Cô gái liền đáp tỉnh queo: “Em không biết, anh nói rõ lại coi”.

Khi hắn cố giải thích rằng cô đã “để lộ số căn cước công dân”, cô gái thẳng thừng đáp: “Lưỡi anh đớt quá, em nghe không hiểu gì hết”. Cuối cùng, biết không thể lừa nổi cô gái lanh lợi, tên lừa đảo lặng lẽ tắt máy và chuồn êm không để lại dấu vết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như cô gái trên. Tối 27/7, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn trình báo từ anh M. về việc con trai anh - cháu T. (18 tuổi) bị đối tượng lạ gọi điện thông báo “bị bắt cóc” và yêu cầu gia đình nộp 250 triệu đồng để chuộc người.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy cháu T. đang trú tại một khách sạn cách nhà chỉ khoảng 1km.

Theo lời kể, cháu T. bị một đối tượng lạ gọi điện vu khống có liên quan đến “đường dây rửa tiền” và ép cài ứng dụng “ZOOM WORKPLACE”. Sau đó, một người mặc trang phục công an xuất hiện qua video call, yêu cầu T. chứng minh vô tội và cắt đứt liên lạc với gia đình. Vì quá hoảng sợ, cháu T. đã làm theo mọi chỉ dẫn, thậm chí còn soạn sẵn tin nhắn yêu cầu bố mẹ chuyển tiền.

Lực lượng Công an phường Bạch Mai phối hợp với gia đình đưa cháu Q. trở về an toàn sau khi bị lừa đảo qua không gian mạng, kịp thời ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 150 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa ngày 25/7, anh N.Đ.T. (SN 1969, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) vội vã đến Công an trình báo việc con trai – cháu Q. (18 tuổi) bị lừa đảo, bị yêu cầu chuyển 150 triệu đồng và đến một địa điểm vắng vẻ, đồng thời cắt liên lạc với gia đình.

Chỉ sau 30 phút tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Mai nhanh chóng truy vết và phát hiện cháu Q. đang trú tại một nhà nghỉ trên phố Kim Ngưu (Hà Nội). Rất may, lực lượng chức năng kịp thời giải cứu, ngăn chặn thành công âm mưu lừa đảo của nhóm đối tượng giả danh công an.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay.

Khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.

Nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.