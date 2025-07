CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex - Vinaconex ITC (UpCom: VCR) vừa công bố thông tin cho biết doanh nghiệp vừa có thêm 2 cổ đông lớn là Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội Anpha và Công ty TNHH Imperia An Phú.

Tổng cộng Bất động sản Hà Nội Anpha và Imperia An Phú đã mua vào 99 triệu cổ phiếu VCR, tương đương hơn 47% vốn điều lệ tại Vinaconex ITC.

Thống kê giao dịch thỏa thuận gần đây cho thấy, có gần 48,5 triệu cổ phiếu VCR (tương đương hơn 23% vốn điều lệ) được chuyển nhượng hôm 3/7 và hơn 50,25 triệu đơn vị (tương đương hơn 24,2%) được chuyển nhượng hôm 9/7, gần tương đương với số cổ phiếu 2 doanh nghiệp nói trên mua vào. Tổng trị giá khoảng 4.900 tỷ đồng, tương đương khoảng 49.600 đồng/cp, so với mức giá quanh ngưỡng 45.000 đồng/cp gần đây.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (VCG) đã công bố quyết định của hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 107,1 triệu cổ phiếu VCR, tương ứng 51% vốn điều lệ với giá bán tối thiểu là 48.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về khoảng hơn 5.100 tỷ đồng. Hình thức bán vốn là bán trực tiếp cho các nhà đầu tư quan tâm.

Vinaconex ITC là chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (tên thương mại là Cát Bà Amatina). Dự án có tổng diện tích hơn 172ha, tổng mức đầu tư hơn 10,9 nghìn tỷ đồng, định hướng là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng với quy mô 1.300 căn biệt thự và liền kề; các tòa nhà cao tầng hỗn hợp; khu khách sạn 5 sao… Dự án Cát Bà Amatina nằm ở trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới đảo Cát Bà, Hải Phòng và liền kề quần thể di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Năm 2011, dự án Cát Bà Amatina được giới thiệu ra công chúng với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD và tầm nhìn trở thành khu phức hợp nghỉ dưỡng biệt thự biển cao cấp, bến du thuyền, casino và công viên giải trí đẳng cấp quốc tế.

Tính đến cuối quý I/2025, Vinaconex ITC đã rót vào dự án hơn 4.900 tỷ đồng, chiếm phần lớn tài sản của doanh nghiệp này, nhưng dự án chưa mang lại mấy kết quả.

Vinaconex ICT ghi nhận hàng chục quý thua lỗ, xen kẽ mới có một vài quý lãi trong cả thập kỷ năm qua. VCR nhiều lần cho biết đơn vị không ghi nhận doanh thu trong nhiều quý do đang trong giai đoạn đầu tư dự án nên chưa có sản phẩm.

Trong quý I/2025, Vinaconex ICT cũng ghi nhận doanh thu 0 đồng, lỗ hơn 5,5 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp tới cuối tháng 3 đạt hơn 5.260 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là gần 495 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 1.618 tỷ đồng.

Trong năm 2024, VCR ghi nhận hơn 3 tỷ đồng doanh thu, lỗ hơn 21,8 tỷ đồng. Trong năm 2023 lỗ gần 287 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tới cuối năm 2024 là gần 540 tỷ đồng. Ông Dương Văn Mậu là chủ tịch VCR.

Phối cảnh dự án VCR. Nguồn: VCG

Nhà đầu tư mới là ai?

Như vậy, với động thái mới, Bất động sản Hà Nội Anpha và Imperia An Phú đã trở thành các cổ đông lớn của Vinaconex ICT và nắm tổng cộng hơn 47% vốn cổ phần. Vinaconex không còn là cổ đông lớn.

Trong cơ cấu cổ đông của Vinaconex ICT không ghi nhận các cổ đông lớn khác.

Sau nỗi buồn tại đại dự án bất động sản Splendora phía Tây Hà Nội, Cát Bà Amatina từng được xem là một dự án tiềm năng của ông lớn ngành xây dựng Vinaconex.

Hai cổ đông lớn mới xuất hiện: Bất động sản Hà Nội Anpha và Imperia An Phú là các doanh nghiệp liên quan DN bất động sản MIK Group. MIK Group ghi dấu ấn nhiều dự án lớn trong vài năm gần đây như: Park Riverside, Imperia Garden, Imperia Sky Garden, The Matrix One, Imperia Smart City, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Imperia Signature Cổ Loa…

Hà Nội Anpha do ông Vũ Đình Chiến làm đại diện pháp luật. Ông Chiến cũng giữ vai trò đại diện pháp luật tại nhiều công ty trong ngành bất động sản khác có liên quan đến MIK Group.

Imperia An Phú do ông Vũ Kim Toán làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Ông Toán là đại diện một số công ty khác liên quan đến MIK Group như Bình Minh Land, HBI...