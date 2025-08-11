Không lâu trước đây, một nhà báo ở Mỹ đang thong thả lái xe trên một con đường cao tốc vắng vẻ ở vùng quê. Ánh mắt của anh chợt dừng lại ở nút bấm phanh tay điện tử. Không có chiếc xe nào khác xung quanh, anh ấy tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu kéo nó khi xe đang chạy.

Điều khiến người này bất ngờ sau khi kéo thử là chiếc xe dừng lại hoàn toàn mà không hề có sự cố nào, ngoài vài tiếng kêu cảnh báo. Tất nhiên, không chỉ nhà báo này từng thắc mắc về việc phanh tay điện tử hoạt động ra sao khi xe đang di chuyển.

Nguồn: chris.polizeihessen

Tuần trước, một cặp cảnh sát nổi tiếng ở Đức cũng thử kéo phanh tay điện tử trên chiếc xe tuần tra của họ, giúp mọi người khỏi phải tự mình làm thí nghiệm. Cũng giống như trường hợp trên, họ nhận thấy xe dừng lại nhanh chóng và kiểm soát tốt. Sau khi kéo phanh, hệ thống kích hoạt cả bốn phanh cùng với ABS.

Trong những năm qua, nhiều YouTuber cũng đã tiến hành các thử nghiệm tương tự. Năm ngoái, kênh YouTube nổi tiếng của Nga - Garage 54 - đã thử nghiệm phanh tay điện tử khi xe đang chạy trên một số mẫu xe Trung Quốc đời mới và một chiếc BMW 5-Series.

Nguồn: Cleetus McFarland

Mặc dù tất cả hệ thống đều hoạt động, nhưng BMW 5-Series mất nhiều thời gian hơn mới dừng hẳn và dường như hệ thống không kích hoạt ABS. Trước đó, vào năm 2019, Cleetus McFarland cũng thực hiện một thử nghiệm tương tự trên chiếc Chevrolet C7 Corvette của mình và kết quả là xe dừng lại an toàn, có kiểm soát.

Trong thực tế, nhiều người có thể thắc mắc tại sao lại cần kéo phanh tay điện tử khi xe đang chạy. Một tình huống giả định mà các sĩ quan cảnh sát Đức đưa ra là nếu người lái ngủ gật hoặc gặp vấn đề sức khỏe, hành khách trên xe có thể bấm công tắc này để nhanh chóng làm chậm xe.

Nếu xe của bạn vẫn dùng phanh tay cơ truyền thống, mọi chuyện có thể không suôn sẻ như vậy. Khả năng cao là bánh sau sẽ bị khóa cứng và hệ thống ABS sẽ không can thiệp, sau đó chiếc xe có thể trượt văng đuôi (drift) hoặc xoay vòng nếu chạy ở tốc độ cao, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông.

Trong khi đó, phanh tay điện tử được tích hợp hệ thống điều khiển điện tử thông minh sẽ kích hoạt phanh cả 4 bánh thay vì chỉ bánh sau, ABS ngăn bánh bị khóa cứng để duy trì độ bám đường và giới hạn lực phanh theo tốc độ.

Theo Carscoops

