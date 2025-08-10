Những chủ sở hữu dòng xe thể thao Chevrolet Camaro sản xuất từ năm 2022 đến 2024 sẽ cần phải cảnh giác nhiều hơn sau khi bảng báo cáo danh sách các mẫu xe hay bị đánh cắp tại Hoa Kỳ mới đây được đăng tải. Theo dữ liệu mới được công bố bởi Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS), những chiếc Camaro thế hệ thứ sáu đời 2022-2024 có khả năng bị đánh cắp cao gấp 13 lần so với mức trung bình.

Biến thể ZL1 hiệu suất cao đặc biệt dễ “bốc hơi” hơn cả. Mẫu Camaro phiên bản này có khả năng bị đánh cắp cao gấp 39 lần so với mức trung bình toàn quốc, trở thành mẫu xe bị trộm nhiều nhất tại Mỹ tính trên 100 chiếc xe (theo số liệu từ Viện Dữ liệu Tổn thất Đường cao tốc của IIHS). California là bang có số vụ trộm Camaro nhiều nhất, tiếp theo là Tennessee, Mississippi, Maryland và Texas.

“Xe cơ bắp thường dẫn đầu danh sách này, vì những kẻ trộm bị thu hút bởi các mẫu xe có công suất lớn”, ông Matt Moore - Giám đốc điều hành của IIHS - cho biết. “Điều đó cũng phần nào giải thích tại sao phiên bản ZL1 đắt tiền hơn, mạnh mẽ hơn lại bị đánh cắp thường xuyên hơn nhiều so với Camaro tiêu chuẩn.”

Không chỉ vẻ ngoài hầm hố hay khối động cơ V8 siêu nạp mạnh 650 mã lực mới khiến kẻ trộm chú ý, IIHS cho biết Camaro thế hệ thứ sáu đặc biệt dễ bị trộm. Theo cơ quan này, tội phạm có thể lấy mã chìa khóa của Camaro đời mới chỉ bằng cách tiếp cận cổng OBD-II trên xe.

Thông thường, người dùng phải ở gần chìa khóa thông minh (key fob) và dùng thiết bị chuyên dụng để sao chép. Nhưng với Camaro, chỉ cần ở bên trong xe là có thể thực hiện được.

Không có gì bất ngờ khi số vụ trộm Camaro bắt đầu tăng từ đời 2016, thời điểm thế hệ thứ sáu - vốn trang bị tiêu chuẩn chìa khóa thông minh - bắt đầu được sản xuất.

“Chúng tôi dự đoán những mẫu xe mạnh mẽ và giá trị cao sẽ là mục tiêu, và các mẫu Camaro đang đáp ứng cả hai tiêu chí đó”, Moore nói. “Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là những chiếc Camaro gần 10 năm tuổi lại có tần suất bị trộm cao đến vậy.”

Theo tạp chí Road & Track, hãng sản xuất đã thừa nhận vấn đề này vào tháng 3/2025 và hiện đang cung cấp bản cập nhật phần mềm miễn phí cho chủ xe, nhằm bổ sung một lớp bảo vệ kỹ thuật số.

Thú vị hơn, Camaro là mẫu xe thể thao duy nhất góp mặt trong danh sách 20 xe bị đánh cắp nhiều nhất của IIHS. Phần lớn các mẫu xe khác là bán tải cỡ lớn và SUV. Ngoài ra, các phiên bản Acura TLX lại chiếm vị trí thứ 2 trong top 5. GM cũng góp mặt khá nhiều, chiếm tới 9/20 vị trí trong bảng xếp hạng.

Theo Motor1

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!