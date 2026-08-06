Chi tiết chỉ được nhớ đến khi xảy ra sự cố

Khi một khung cửa bị thấm nước, một mối nối bong khỏi bề mặt hoặc đường keo đổi màu, người sử dụng thường mới bắt đầu đặt câu hỏi về vật liệu trám khe. Trước đó, đây gần như là chi tiết “vô hình” trong cả công trình.

Thực tế, keo silicone và các loại sealant phải làm việc trong điều kiện không hề đơn giản. Hai bề mặt có thể giãn nở khác nhau theo nhiệt độ; mưa, tia cực tím, bụi, độ ẩm và hóa chất vệ sinh liên tục tác động; còn một lỗi nhỏ trong khâu làm sạch bề mặt hoặc thiết kế khe cũng có thể làm giảm đáng kể độ bền của mạch keo.

Người thợ thi công tại dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia VEC

Vì vậy, chất lượng của vật liệu không thể chỉ được đánh giá bằng cảm giác bắn nhẹ tay, bề mặt khô nhanh hay màu sắc đẹp. Điều người dùng cần là khả năng làm việc ổn định trong đúng điều kiện sử dụng và một đơn vị sẵn sàng giải thích rõ sản phẩm nào phù hợp, sản phẩm nào không.

Từ bán sản phẩm đến cung cấp lời giải cho từng vị trí

VCC là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chất kết dính và vật liệu trám khe. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp cho biết đã chuyển dần từ cách tiếp cận bán sản phẩm đơn lẻ sang tư vấn giải pháp theo hạng mục.

Theo thông tin VCC công bố tại Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, sản phẩm của doanh nghiệp đã được cung cấp cho một số hạng mục tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Petrolimex Tower, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Sun Urban City, Vinhomes Long An, Danko Riverside Bắc Giang cùng nhiều công trình khác.

Dự án Vinhomes Green City Long An sử dụng loại keo VCC A500 có khả năng chịu thời tiết nắng nóng

Những dự án này có quy mô, kiến trúc và điều kiện môi trường khác nhau. Công trình mặt dựng lớn cần mạch keo có khả năng duy trì độ kín khít trong điều kiện nắng mưa và biến động nhiệt độ. Khu vực ven biển đòi hỏi vật liệu được xem xét kỹ hơn trước độ ẩm và hơi muối. Các dự án nhà ở, thương mại lại đặt thêm yêu cầu về mùi, thẩm mỹ và sự ổn định của bề mặt hoàn thiện.

Dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC sử dụng loại keo VCC A500 có khả năng chống chịu thời tiết thay đổi liên tục

Tuy nhiên, VCC không coi tên một dự án là “giấy thông hành” cho mọi sản phẩm. VCC cho rằng mỗi vị trí vẫn cần kiểm tra vật liệu nền, thiết kế khe và điều kiện sử dụng riêng. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa quảng cáo bằng danh sách công trình và xây dựng năng lực dựa trên kinh nghiệm công trình.

Một lớp niềm tin đến từ chứng nhận độc lập

Ngày 31/7/2026, sản phẩm keo silicone trung tính VCC A500 được Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cấp Chứng nhận Sản phẩm Xanh LOTUS. Chứng nhận số 00052 07 031 có hiệu lực đến ngày 31/7/2028 và được cấp theo ISO 14024 về nhãn môi trường loại I. Trên Danh bạ Xanh của VGBC, sản phẩm được phân loại trong nhóm có hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấp.

Chứng chỉ xanh Lotus cho sản phẩm keo Silicone VCC A500 do VGBC đánh giá và chứng nhận

Với chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu, hồ sơ được công bố trên cơ sở dữ liệu của tổ chức độc lập giúp việc tra cứu và đối chiếu thuận tiện hơn. Với người tiêu dùng, đây là một cách phân biệt giữa tuyên bố do doanh nghiệp tự đưa ra và thông tin đã trải qua quá trình đánh giá.

Trước đó, VGBC cũng công bố VCC đạt chứng nhận Nhà cung cấp Dịch vụ Xanh LOTUS ở cả hai lĩnh vực Dịch vụ Lắp đặt và Tư vấn Vật liệu. Điều này mở rộng khái niệm “xanh” từ bản thân sản phẩm sang cách doanh nghiệp tư vấn, tổ chức dịch vụ và hỗ trợ dự án.

Trách nhiệm không dừng ở cánh cửa doanh nghiệp

Với ngành keo xây dựng, một trong những vấn đề đó là khoảng trống về cách phân loại, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử thống nhất.

Ngày 22/6/2026, tại cuộc họp xét duyệt đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Xây dựng tổ chức, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch HĐQT VCC, đại diện Ban soạn thảo của Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam trình bày đề xuất “Xây dựng TCVN Keo silicone và Sealant”.

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐQT VCC đại diện cho Ban soạn thảo Hội VLXD Việt Nam trình bày đề xuất TCVB về keo Silicone và Sealant.

Kết luận cuộc họp, 8/8 chuyên gia đồng ý thông qua đề xuất và kiến nghị đưa vào kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2027. Các chuyên gia định hướng chia nội dung thành ba phần gồm phân loại sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Theo đại diện VCC, đây mới là bước thông qua đề xuất, chưa phải một bộ tiêu chuẩn đã được ban hành. Nhưng ngay từ giai đoạn đầu, việc doanh nghiệp cùng hiệp hội và giới chuyên môn đặt vấn đề tiêu chuẩn hóa đã cho thấy mong muốn tạo ra một sân chơi minh bạch hơn cho toàn thị trường.

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư và Thương mại quốc tế VCC)