Hội thảo “An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu” diễn ra vào ngày 22/3, cũng là Ngày Nước Thế giới, do Báo Tiền Phong và UBND TP. Cần Thơ phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Keppel.

Hội thảo có sự tham dự và đồng hành của Bộ Nông nghiệp & Môi trường, đại diện các sở, ban, ngành của các tỉnh ĐBSCL, đại diện Keppel, Báo Tiền Phong, các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và sinh viên Đại học Nam Cần Thơ.

Ông Louis Lim, Giám đốc Điều hành, Khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel, phát biểu tại hội thảo

Các vấn đề được bàn thảo tại sự kiện tập trung vào vai trò then chốt của an ninh nguồn nước trong sự phát triển bền vững của khu vực, đặc biệt khi ĐBSCL phải đối mặt với xâm nhập mặn và các thách thức do biến đổi khí hậu.

Ông Joseph Low, Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, tại phiên thảo luận giải pháp và tầm nhìn cho an ninh nguồn nước ĐBSCL trước biến đổi khí hậu

Các khách mời tham quan khu triển lãm Living Well, chương trình đem lại nước sạch cho vùng nhiễm mặn do Keppel khởi xướng, tại hội thảo

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám Đốc Sở Nông Nghiệp & Môi trường TP. Cần Thơ, chia sẻ: “Đối với ĐBSCL, những năm gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt vào mùa khô diễn ra ngày càng thường xuyên. TP. Cần Thơ, trung tâm của vùng, mặc dù có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc và nguồn nước tương đối dồi dào, vẫn đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu”.

Các khách mời khám phá những mẫu nước chưa qua xử lý, và nước đã lọc thu được từ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well lắp đặt tại các địa phương trong những năm qua

Cũng tại sự kiện, PGS. TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông Nghiệp & Môi Trường, nhấn mạnh rằng ĐBSCL đang chịu các tác động ngoại biên nghiêm trọng, không thể đảo ngược. Ông cho biết việc phát triển ĐBSCL theo hướng bền vững đòi hỏi sự phối hợp của ứng dụng công nghệ, vận hành đa mục tiêu và tăng cường sự tham gia của các bên.

Song song với hội thảo An ninh nguồn nước và cũng là một phần trong cam kết dài hạn của Keppel tại Living Well, Keppel đã trao tặng hai hệ thống máy lọc nước năng lượng mặt trời với tổng công suất gần 4,4 triệu lít nước sạch/năm cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú, giúp mang lại nguồn nước ổn định cho hơn 68.000 người dân, đặc biệt trong mùa hạn mặn.

Ông Lee Leong Seng (từ ba từ trái sang), Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà Ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, Nhà báo Lý Thành Tâm (thứ hai từ trái sang), Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP. HCM, cùng lãnh đạo P. Khánh Hoà và TP. Cần Thơ tại lễ bàn giao hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well

Ông Joseph Low, Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ: “ĐBSCL đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nguồn nước và xâm nhập mặn. Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và các bên liên quan nhằm tăng cường an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng chống chịu của ĐBSCL trước tác động của biến đổi khí hậu.

Song song đó, Keppel còn tập trung vào các hoạt động thiết thực cho cộng đồng, cụ thể qua chương trình trách nhiệm xã hội Living Well. Đến nay, chương trình đã cung cấp nước sạch cho khoảng 157.000 người dân tại 11 xã thuộc 7 tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm Bến Tre (cũ), Tiền Giang (cũ), Cà Mau, Trà Vinh (cũ), Hậu Giang (cũ), Sóc Trăng (cũ) và TP. Cần Thơ thông qua 11 hệ thống lọc nước với tổng công suất khoảng 24 triệu lít mỗi năm, tổng giá trị khoảng 5 tỉ đồng.

Triển khai lần đầu vào năm 2022, Living Well đã góp phần hỗ trợ những địa phương chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn - một trong những thách thức lớn nhất tại ĐBSCL.

Keppel sở hữu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các công trình hạ tầng nước, bao gồm khử mặn, xử lý và tái sử dụng nước.

Tại Singapore, Keppel phát triển và vận hành Nhà máy Khử mặn Keppel Marina East - nhà máy khử mặn thứ tư của quốc gia và là cơ sở quy mô lớn đầu tiên có thể xử lý cả nước biển lẫn nước ngọt, góp phần nâng cao khả năng tự chủ nguồn nước của Singapore.

Keppel Ltd. (SGX:BN4) là một doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu, có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Ngoài trụ sở chính tại Singapore, Keppel còn hoạt động tại hơn 20 quốc gia, đem đến các dịch vụ và hạ tầng thiết yếu cho năng lượng sạch và tái tạo, giảm phát thải carbon, tái tạo đô thị bền vững và kết nối kỹ thuật số.

(Nguồn: Keppel)