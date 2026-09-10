Video Stefan Mauk ghi bàn duy nhất giúp CAHN thắng trận
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Ghi bàn: Stefan Mauk (90'+3)
Thẻ đỏ: Văn Hậu (68')
Đội hình thi đấu
Thể Công: Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Trung Hiếu (16), Tuấn Tài (12), Viết Tú (18), Nhật Nam (89), Ngọc Tân (34), Paulo Tapeu (14), Wesley Nata (7), Andre Luiz (5), Lucas Ribamar (9).
CAHN: Nguyễn Filip (1), Pedant Quang Vinh (7), Văn Hậu (5), Việt Anh (68), Adou Minh (38), Thành Long (11), Quang Hải (19), Stefan Mauk (6), Đình Bắc (9), Kevin Phạm Ba (93), Perea (90).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 1-0 dành cho CAHN ở trận derby Thủ đô.
90'+3
Stefan Mauk mở tỷ số muộn cho CAHN
Từ cánh trái, Lê Văn Đô treo về phía cột xa để Stefan Mauk tì đè đánh đầu cận thành khiến thủ môn Văn Việt dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua cho Thể Công Viettel.
90'+2
Alan đem về quả phạt cho CAHN, cầu thủ vào sân thay người khác là Lê Văn Đô thực hiện cú sút vượt qua hàng rào nhưng thủ môn Văn Việt xuất sắc cản phá.
83'
Được chơi hơn người, các học trò của HLV Popov tăng cường sức mạnh cho hàng công và gia tăng sức ép lên phần sân của CAHN.
75'
Wesley Nata bên phía Thể Công Viettel nỗ lực đánh đầu trước sự kèm cặp của hậu vệ CAHN khiến thủ môn Nguyễn Filip vất vả cản phá.
68'
Văn Hậu bị thẻ đỏ
Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Ngô Duy Lân quyết định hủy thẻ vàng và thay bằng tấm thẻ đỏ đối với Đoàn Văn Hậu sau tình huống đạp vào cổ chân Doãn Ngọc Tân. Tình huống cầu thủ quê lúa vào bóng chậm một nhịp nhưng lỗi nguy hiểm khiến anh nhận án phạt nặng.
63'
Triệu Việt Hưng tạt bóng từ cánh trái vào để Andre Luiz đánh đầu đưa bóng tầm thấp rồi đi chệch khung thành CAHN.
52'
Không giống 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Thể Công Viettel chủ động đẩy cao đội hình chơi sòng phẳng với đội khách CAHN trong những phút đầu hiệp hai.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Các học trò của HLV Mano Polking duy trì thế trận tấn công trước Thể Công Viettel, nhưng các cầu thủ CAHN chưa thể xuyên phá hàng thủ áo đỏ.
38'
CAHN được hưởng quả phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm, Đình Bắc thực hiện cú đá đưa bóng đi chìm, xuyên hàng rào khiến thủ môn Văn Việt không bắt dính bóng. May cho Thể Công khi Phạm Ba băng vào định đá bồi nhưng một cầu thủ áo đỏ phá bóng trúng chân đi hết đường biên ngang.
30'
Trọng tài Ngô Duy Lân cho tạm dừng trận đấu để rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Đình Bắc. CAHN vừa có thêm pha dứt điểm của Perea nhưng bóng đi không trúng đích.
26'
Vẫn đang là một thế trận khá tẻ nhạt khi hai đội còn rình rập, Thể Công Viettel chủ động chơi kiểu "ru ngủ" trước đội bóng ngành công an.
15'
"Đội khách" CAHN đang chủ động gây sức ép để tìm kiếm cơ hội, tuy nhiên hàng thủ Thể Công Viettel đang bịt mọi con đường vào khung thành của thủ môn Văn Việt.
5'
Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về CAHN, với tình huống sút xa của Phạm Ba từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Thể Công Viettel.
3'
Tính chất quan trọng của của trận derby, cầu thủ hai đội nhập cuộc với sự thận trọng nhất định.
19h15
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h09
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h40
18h10
Thể Công Viettel bước vào trận đấu với sự tự tin sau những màn trình diễn ổn định, trong khi CAHN cũng đang cho thấy tham vọng lớn nhờ đội hình giàu chiều sâu cùng nhiều ngôi sao chất lượng. Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng mạnh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua nhóm đầu bảng.
CAHN sở hữu hàng công đáng gờm với những cái tên có khả năng tạo đột biến, trong khi Thể Công Viettel nổi bật nhờ lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự chắc chắn và sự nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái.
Trận đấu được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co, bởi mỗi sai lầm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng vô địch. Một chiến thắng sẽ giúp đội giành 3 điểm tạo lợi thế lớn trong cuộc đua đường dài tại V.League mùa giải này.