Thể Công Viettel và CAHN đều giành chiến thắng thuyết phục ở ngày ra quân LPBank V-League. Nếu Thể Công Viettel đánh bại Đồng Nai 2-0 ngay trên sân khách thì CAHN khẳng định sức mạnh với trận thắng cùng tỷ số trước Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy.

Khởi đầu thuận lợi giúp cả hai đại diện Thủ đô thêm tự tin, hưng phấn trước cuộc đối đầu có tính chất rất quan trọng ở vòng 2. Đây là trận đấu mà Thể Công Viettel và CAHN đều hướng tới mục tiêu 3 điểm, nhằm củng cố thêm niềm tin trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa này.

Thể Công Viettel chưa bao giờ chuẩn bị kỹ càng về lực lượng như mùa giải năm nay. Đội bóng áo lính mua tới 11 tân binh, trong đó có 4 nội binh, 6 ngoại binh và 1 cầu thủ Việt kiều, có thể kể đến các gương mặt đáng chú ý như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andree Luiz, Hernadez Rodrigues…

Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel vs CAHN rất đáng chờ đợi.

Dù mua nhiều tân binh, nhưng đoàn quân của HLV Popov không gặp phải vấn đề về vận hành lối chơi, sự ăn ý của các cầu thủ. Ngược lại, khâu tổ chức của đội bóng áo lính có sự kỷ luật, tạo nên bản sắc.

Dĩ nhiên mới một trận chưa nói lên điều gì, và Thể Công Viettel phải chứng minh thực lực, tham vọng của mình ở trận derby rất đáng chờ đợi với CAHN. Ở trận đấu quan trọng này, đội chủ nhà vắng Bùi Tiến Dũng (chấn thương), Nhâm Mạnh Dũng (thẻ đỏ), buộc HLV Popov phải cân tính kỹ về mặt nhân sự cũng như đấu pháp.

Bên kia chiến tuyến, CAHN đang hừng hực khí thế sau sự khởi đầu đẹp như mơ ở mùa giải năm nay. Đoàn quân của HLV Polking đoạt tấm vé lịch sử dự Cúp C1 châu Á 2026/27, thắng CA TP.HCM 5-0 để đoạt Siêu Cúp, sau đó thắng Hà Tĩnh 2-0 ở trận mở màn LPBank V-League

Với lực lượng nhiều ngôi sao, cả ngoại binh và nội binh, cùng với vị thế của nhà đương kim vô địch, Đình Bắc và các đồng đội sẵn sàng chơi tấn công trước Thể Công Viettel, quyết giành thêm 3 điểm trước khi V-League tạm nghỉ.