CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình… lộ rõ quyết tâm đua tranh ngôi vô địch LPBank V-League 2026/27.
Lịch thi đấu vòng 2 V-League 1 2026/27
Chân sút số 10 của Hà Nội FC cẩn trọng khi đề cập đến cuộc đua vô địch tại LPBank V-League 2026/27, nhưng cũng quả quyết đội bóng Thủ đô sẽ không đứng ngoài cuộc.
CLB Thể Công Viettel ra mắt 11 tân binh và công bố mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League 2026/2027 ngay trong Lễ xuất quân ngày 25/8.
Khởi tranh từ ngày 4/9, LPBank V-League 2026/27 có nhiều nét đổi mới ở giao diện, suất ngoại binh hay lên- xuống hạng, kèm 9,5 tỷ đồng giải thưởng.
Nhiều cặp đấu hấp dẫn ngay từ vòng 1 V-League 2026/27, trong đó có cuộc đối đầu giữa tân binh Đồng Nai vs Thể Công Viettel.