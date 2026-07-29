Đội cứu hỏa Thiên Tân (Trung Quốc) mới đây cho biết đã giải cứu thành công một cô gái bị mắc kẹt chân trong khe hở của vô lăng ô tô BMW sau nhiều giờ tự xoay xở nhưng không thành công, trang Sohu đưa tin.

Theo thông tin được công bố, sự việc xảy ra tại quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân. Cô gái vô tình để chân lọt vào khe hở của vô lăng. Cô đã cố gắng tìm mọi cách để rút chân ra trong suốt 2 giờ đồng hồ nhưng đều bất thành. Không còn cách nào khác, cô đành gọi số khẩn cấp cầu cứu.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, sau khi kiểm tra tình trạng mắc kẹt, các nhân viên lập tức hỏi cô có mang theo kem dưỡng da hoặc sữa dưỡng thể hay không để bôi lên mắt cá chân, giúp giảm ma sát và hỗ trợ đưa chân ra ngoài dễ dàng hơn.

Cô gái mắc kẹt chân ở vô lăng và phải nhờ đến đội cứu hộ hỗ trợ. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, câu trả lời của cô khiến cả đội cứu hộ không khỏi bất ngờ.

"Tôi đã bóp hết cả một tuýp kem dưỡng rồi mà vẫn không rút chân ra được. Thật sự quá xấu hổ. Tôi phải đấu tranh tâm lý rất lâu mới dám gọi 119", cô gái ngượng ngùng chia sẻ.

Điều khiến nhiều người phải bật cười là trước khi được giải cứu, cô gái còn dè dặt hỏi lực lượng cứu hỏa: "Mọi người sẽ không đăng cảnh này lên mạng xã hội chứ?".

Một lính cứu hỏa lập tức đáp lại bằng câu nói hài hước: "Yên tâm, chúng tôi sẽ bật chế độ 'làm đẹp' cho chị".

Câu trả lời dí dỏm đã giúp cô gái bớt căng thẳng trong lúc chờ giải cứu. Trong khi liên tục trấn an tinh thần nạn nhân, các nhân viên cứu hỏa sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cẩn thận mở rộng khe hở của vô lăng. Sau quá trình xử lý, chân của cô gái đã được đưa ra ngoài an toàn. May mắn, cô không bị thương sau sự cố.

Sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa cũng khuyến cáo người dân không nên đưa tay hoặc chân vào các khe hẹp bên trong ô tô như vô lăng, khe cửa sổ hay khe giữa các ghế ngồi. Nếu không may bị mắc kẹt, tuyệt đối không cố kéo mạnh vì có thể gây chấn thương. Thay vào đó, cần nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ để được hỗ trợ bằng các thiết bị chuyên dụng.