Đám cưới ngoài trời khiến cô dâu chú rể gặp sự cố. Ảnh: People

Sự việc xảy ra tại Ivins, bang Utah (Mỹ). Tại đám cưới, khi cô dâu chú rể vừa trao nhẫn, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sườn núi, kèm theo đó là đám bụi khổng lồ bốc cao, tạo nên khung cảnh vừa ngoạn mục vừa đáng sợ.

Shane Schieve, người có mặt trong đám cưới, chia sẻ khi đang chăm chú theo dõi buổi lễ, anh bất ngờ nghe thấy âm thanh “cực kỳ lớn”. Ban đầu, anh còn tưởng nhầm là tiếng máy bay, theo People.

"Âm thanh giống như tiếng sấm nổ dội, vang rền khắp không gian", anh nói.

Ngay sau sự việc, Schieve đã buột miệng đùa: "Đúng là một vị khách không mời phá đám cưới!".

Khi xem lại đoạn video cùng gia đình, mẹ Schieve cũng hài hước nói, hy vọng sự cố này không báo hiệu một “khởi đầu gập ghềnh” cho cặp đôi.

Lois Valdez, người chụp ảnh cưới cho cặp đôi, cũng đã quay lại sự cố này.

"Chúng tôi đang chứng kiến khoảnh khắc cặp đôi trao nhẫn. Mọi thứ diễn ra vô cùng yên tĩnh, thân mật thì đột nhiên một phần đá đỏ bắt đầu sạt lở", cô chia sẻ.

Điều khiến những người chứng kiến thêm kinh ngạc là ngay trước khi xảy ra sự việc, người chủ trì buổi lễ đã nhắc về ngọn núi này.

Dù bị gián đoạn đám cưới, trải nghiệm này được nhìn nhận như một sự trùng hợp đặc biệt. Bởi theo Schieve, cặp đôi chỉ mới thay đổi địa điểm tổ chức lễ cưới vài ngày trước đó.

May mắn, những tảng đá chỉ lở ở khu vực cao trên sườn núi và không lan xuống chân núi hay khu vực bãi đỗ xe gần đó. Không có ai bị thương và buổi lễ vẫn trở thành một kỷ niệm đáng nhớ theo cách không ai có thể ngờ tới.