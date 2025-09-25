Theo trang tin NetEase, Ngô Lệ Hoa sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở huyện Khánh Thành (tỉnh Cam Túc).

Nhờ chăm chỉ và không ngừng cố gắng nên khi mới 19 tuổi, Ngô Lệ Hoa đã đỗ kỳ thi công chức, trở thành thư ký tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục Thành phố Khánh Dương (tỉnh Cam Túc). Trải qua nhiều vị trí khác nhau từ cấp cơ sở tới thành phố, Ngô Lệ Hoa chính thức được thăng chức làm phó thị trưởng Thành phố Khánh Dương vào năm 2016.

Bà Ngô Lệ Hoa thời gian còn công tác tại TP Khánh Dương (tỉnh Cam Túc). Ảnh: Secret China

Tuy nhiên, địa vị càng cao lòng tham của Ngô Lệ Hoa càng lớn. Trong những ngày tháng nắm quyền, người phụ nữ sinh năm 1965 này không ngần ngại tiếp nhận những "đặc sản địa phương" được các doanh nghiệp hay cá nhân tặng trong tiệc chiêu đãi, xã giao. Bởi đó thực chất là vàng, kim cương, đồ trang sức đắt tiền hay hàng hiệu xa xỉ.

Khi đã "quen" nhận hối lộ, bà Hoa thậm chí còn chủ động ám chỉ các bên muốn công việc hanh thông, nhanh chóng thì không thể thiếu chuyện quà cáp.

Nhờ đó, nữ quan chức này có cuộc sống xa hoa đáng kinh ngạc với xe sang, túi xách và quần áo hàng hiệu bạt ngàn.

Tuy nhiên, để kiếm được nhiều tiền hơn phục vụ cho nhu cầu tiêu xài hoang phí, Ngô Lệ Hoa bắt đầu chơi cổ phiếu dựa trên thông tin nội bộ nghe ngóng được trên bàn tiệc.

Nhưng vì thiếu kiến thức, bà Hoa thua lỗ hàng triệu tệ, buộc phải đem vàng ở nhà ra bán lấy tiền bù lỗ.

Ảnh: Weibo

Chưa dừng lại ở đó, đời sống riêng tư của bà cũng gây chú ý. Dù đã có gia đình, song Ngô Lệ Hoa đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thiết lập một nhóm bạn tình khổng lồ, được cho là lên tới hơn 50 người, hầu hết đều là những chàng trai có diện mạo ưa nhìn và khỏe mạnh. Trong số này có những người kém bà Hoa tới hơn 30 tuổi.

Trong cuộc kiểm tra đột xuất một khách sạn vào giữa đêm, tổ công tác vô tình bắt gặp bà Hoa lén lút rời khỏi khách sạn nên nảy sinh nghi vấn. Khi tra cứu hồ sơ, họ bất ngờ phát hiện bà Hoa đặt phòng tới 265 lần trong năm 2022, tiêu tốn hơn 380.000 NDT (1,4 tỷ đồng).

Cũng chính từ đây, đời sống khuất tất cùng những khoản giao dịch lớn khiến Ngô Lệ Hoa bị cơ quan chức năng nghi ngờ và bí mật điều tra.

Bà Ngô Lệ Hoa ra tòa ngày 18/4/2024. Ảnh: Gansu Daily

Tháng 4/2023, bà Hoa bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật dẫn giải khỏi văn phòng, bị khai trừ Đảng và cách chức vào tháng 7 cùng năm.

Ngày 3/11/2023, Tòa án trung cấp TP Lũng Nam, tỉnh Cam Túc chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới Ngô Lệ Hoa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2023, bà Hoa nhiều lần lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ từ 33 cá nhân và doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới hơn 33,7 triệu NDT (125 tỷ đồng) cùng với 13,037 triệu NDT (48,4 tỷ đồng) không rõ nguồn gốc

Tài sản và chi tiêu của Ngô Lệ Hoa vượt xa thu nhập hợp pháp.

Ngày 18/4/2024, bà Hoa bị tuyên án 14 năm tù và phạt 1 triệu NDT (3,7 tỷ đồng), tịch thu tiền vi phạm để nộp vào kho bạc nhà nước.

Tòa án cho rằng với tư cách là công chức nhà nước, bà Hoa đã đánh mất lý tưởng, niềm tin, đi chệch khỏi ý định và sứ mệnh ban đầu, bỏ rơi nguyên tắc tính đảng, không biết sợ và vi phạm kỷ luật, pháp luật trong một thời gian dài, vi phạm kỷ luật chính trị.

(Theo Mirrormedia, Secretchina, Sina, NetEase)