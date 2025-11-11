Ngày 10/11, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, Đại sứ Trần Văn Tuấn đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Viện Chiến lược và chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính, do ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Đoàn công tác sang Thụy Điển trong khuôn khổ Chương trình khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về chính sách tài chính khí hậu và các cơ chế tài chính hỗ trợ chuyển đổi xanh, diễn ra từ ngày 6 đến 12/11/2025.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Trần Văn Tuấn hoan nghênh Đoàn công tác đến làm việc tại Thụy Điển, đồng thời giới thiệu tổng quan về các chính sách, chiến lược và sáng kiến của Thụy Điển trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và tài chính xanh.

Đại sứ nhấn mạnh, Thụy Điển là một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng và vận hành ngân sách khí hậu quốc gia, triển khai hệ thống thuế carbon và các chính sách khuyến khích tài chính xanh, qua đó bảo đảm cân đối giữa mục tiêu phát triển kinh tế và giảm phát thải.

Ông Nguyễn Quốc Anh cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán trong việc thu xếp và phối hợp các hoạt động của đoàn, đồng thời chia sẻ về mục tiêu chuyến công tác – tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là của Thụy Điển, trong việc xây dựng và thực thi các công cụ tài chính khí hậu, cơ chế lồng ghép yếu tố khí hậu vào kế hoạch ngân sách nhà nước, cũng như huy động nguồn lực tài chính công và tư nhân cho chuyển đổi năng lượng và phát triển xanh.

Hai bên đã trao đổi sâu về các nội dung trọng tâm như mô hình ngân sách khí hậu quốc gia của Thụy Điển cùng các chính sách khuyến khích đầu tư xanh và phát triển bền vững. Đại sứ Trần Văn Tuấn cũng chia sẻ về bối cảnh hợp tác song phương Việt Nam – Thụy Điển trong lĩnh vực tài chính xanh, năng lượng tái tạo và các sáng kiến chuyển đổi xanh do Chính phủ Thụy Điển khởi xướng.

Kết thúc buổi làm việc, Đại sứ Trần Văn Tuấn khẳng định, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Viện Chiến lược và chính sách kinh tế - tài chính trong việc kết nối với các cơ quan nghiên cứu, đối tác chính sách và doanh nghiệp Thụy Điển, nhằm tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện chính sách tài chính phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Thụy Điển và Việt Nam đã có mối quan hệ hữu nghị lâu dài, có nhiều tiềm năng lớn để cùng hợp tác phát triển một cách bền vững trong các lĩnh vực hạ tầng thông minh, đổi mới sáng tạo, kỹ thuật số cùng nhiều cơ hội thực hiện các giải pháp xanh.

Thụy Điển hiện đã sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu này, nhất là trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số…

Mới đây, chia sẻ với báo chí, bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển cho hay, Thụy Điển xếp thứ hai trong Chỉ số Đổi mới toàn cầu 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), với kinh nghiệm sâu rộng trong phát triển hạ tầng an toàn, hiệu quả và lấy con người làm trung tâm. Chúng tôi có thể hỗ trợ Việt Nam thông qua mô hình Triple Helix, tức là mô hình hợp tác giữa chính phủ, các nhà khoa học và doanh nghiệp để biến đổi mới thành hành động thực tiễn.

Các doanh nghiệp Thụy Điển coi Việt Nam không chỉ là thị trường mà còn là đối tác lâu dài trong đổi mới bền vững. Chúng tôi dự đoán doanh số xuất khẩu thiết bị xanh sang Việt Nam sẽ tăng 20% trong năm 2026, đạt 212,8 triệu USD. Tiềm năng mở rộng lớn trong lĩnh vực xanh, chúng tôi đã thành lập Nhóm công tác Doanh nghiệp Xanh Thụy Điển - Việt Nam, hỗ trợ tài chính 53,2 triệu USD cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.