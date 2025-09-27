Tiêu biểu cho tinh thần ấy là hai hành trình đầy cảm hứng: dự án “Tôi giỏi” do anh Nguyễn Văn Phúc, nhà sáng lập Bệnh viện đồ da khởi xướng, và chuỗi hoạt động văn hóa - kết nối cộng đồng do thương hiệu Bia Saigon triển khai.

“Tôi giỏi” - Khi gắn kết là khơi dậy nội lực

Dự án “Tôi giỏi” ra đời từ triết lý: ai cũng có giá trị riêng, chỉ cần đúng cơ hội để phát huy. Tại đây, những người yếu thế như người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ... không đơn thuần là học nghề, họ còn được sống trong môi trường gắn bó, sẻ chia và được làm ra những sản phẩm có tính ứng dụng và giá trị văn hóa.

Bộ sưu tập “Việt Nam ơi” ra mắt nhân dịp Quốc khánh, là minh chứng rõ nét cho việc kết hợp giữa tay nghề và tinh thần dân tộc.

BST “Việt Nam ơi” - sản phẩm đặc biệt của những đôi tay vượt lên số phận

Bia Saigon lan tỏa tinh thần “Di sản vươn cao”

Không chỉ khơi dậy cảm xúc cộng đồng bằng sản phẩm, Bia Saigon còn ghi dấu ấn với hàng loạt chiến dịch mang đậm bản sắc văn hoá.

Từ bộ sưu tập “63 mở ra một Tết” tôn vinh đặc trưng văn hóa 63 tỉnh thành, đến BST “Viên đá biểu tượng” trong Chiến dịch kỷ niệm 150 năm di sản vươn cao, Bia Saigon không ngừng kết nối người tiêu dùng với di sản quê hương bằng cách đưa câu chuyện Việt vào từng lon bia, từng thiết kế, từng hoạt động cộng đồng.

Những chiến dịch này không chỉ nâng tầm thương hiệu, mà còn lan toả thông điệp: hãy tự hào về cội nguồn, cùng nhau vươn cao bằng chính bản sắc Việt.

“Đêm di sản” - chuỗi sự kiện văn hóa và giải trí cộng đồng do Sabeco thực hiện

Những thông điệp truyền cảm hứng

Trong tập 3 chuyên mục Việt Nam vươn mình, Bia Saigon với cương vị nhà đồng hành lan tỏa tinh thần gắn kết vươn cao cùng chuyên mục và dự án “Tôi giỏi” - dù đến từ hai lĩnh vực khác nhau, cả hai đều hướng về một đích đến: xây dựng cộng đồng bền vững thông qua gắn kết và khát vọng vươn cao.

Bia Saigon đồng hành lan tỏa tinh thần gắn kết vươn cao cùng chuyên mục Việt Nam vươn mình

Những mô hình như “Tôi giỏi” và các chiến dịch văn hóa từ Bia Saigon mang tới một thông điệp: khi con người được truyền cảm hứng, và thương hiệu đồng hành một cách có trách nhiệm, xã hội sẽ phát triển hài hòa hơn.

