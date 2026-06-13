Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể giành vé vào chung kết AVC Cup sau thất bại 0-3 trước Hàn Quốc. Dù rất nỗ lực, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp nhiều khó khăn trước sức tấn công mạnh mẽ và lối chơi tốc độ của đối thủ.

Ở set 1, Việt Nam nhập cuộc không thuận lợi khi sớm bị Hàn Quốc tạo khoảng cách 3-4 điểm. Đại diện xứ kim chi duy trì sức ép bằng những pha tấn công biên hiệu quả, trong khi hàng chắn và bước một của Việt Nam chưa có được sự ổn định cần thiết. Những nỗ lực của Thanh Thúy cùng đồng đội ở cuối set chỉ giúp đội tuyển tránh thua quá sâu, trước khi chấp nhận thất bại 20-25.

ĐT Việt Nam hụt vé chung kết AVC Nations Cup 2026 - Ảnh: Vietcontent

Sang set 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Hàn Quốc tiếp tục phát huy khả năng phòng thủ, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt các cơ hội ghi điểm. Việt Nam cố gắng bám đuổi nhưng không thể tạo bước ngoặt, thua tiếp 19-25.

Set 3 chứng kiến Việt Nam chơi nỗ lực hơn, có thời điểm gây sức ép đáng kể. Tuy nhiên, Hàn Quốc bản lĩnh hơn ở cuối set, thắng 25-22 để khép lại trận đấu.