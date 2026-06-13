Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể giành vé vào chung kết AVC Cup sau thất bại 0-3 trước Hàn Quốc. Dù rất nỗ lực, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp nhiều khó khăn trước sức tấn công mạnh mẽ và lối chơi tốc độ của đối thủ.
Ở set 1, Việt Nam nhập cuộc không thuận lợi khi sớm bị Hàn Quốc tạo khoảng cách 3-4 điểm. Đại diện xứ kim chi duy trì sức ép bằng những pha tấn công biên hiệu quả, trong khi hàng chắn và bước một của Việt Nam chưa có được sự ổn định cần thiết. Những nỗ lực của Thanh Thúy cùng đồng đội ở cuối set chỉ giúp đội tuyển tránh thua quá sâu, trước khi chấp nhận thất bại 20-25.
Sang set 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Hàn Quốc tiếp tục phát huy khả năng phòng thủ, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt các cơ hội ghi điểm. Việt Nam cố gắng bám đuổi nhưng không thể tạo bước ngoặt, thua tiếp 19-25.
Set 3 chứng kiến Việt Nam chơi nỗ lực hơn, có thời điểm gây sức ép đáng kể. Tuy nhiên, Hàn Quốc bản lĩnh hơn ở cuối set, thắng 25-22 để khép lại trận đấu.
|Đội bóng
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|20
|19
|22
|Hàn Quốc
|25
|25
|25
22-25
Tình huống challenge bất thành của ĐT Việt Nam, Hàn Quốc có match point để giành vé vào chung kết AVC Nations Cup 2026, gặp Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi Thanh Thuý và các đồng đội chạm trán Kazakhstan ở trận tranh hạng 3. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở thành cựu vương AVC Nations Cup sau ba lần lên ngôi.
21-23
Hàn Quốc lên điểm số thứ 21 sau khi challenge thành công. Thanh Thuý đập bóng không tốt, ĐT Việt Nam đối mặt với 3 match-point.
20-20
Bước một của ĐT Việt Nam liên tục mắc lỗi để đối thủ san bằng 20-20.
19-18
ĐT Việt Nam lên điểm thứ 20, Hàn Quốc xin challenge thành công để thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm.
18-17
Hàn Quốc lên liền 3 điểm ngay sau khi time-out. Ngay lập tức Bích Thuỷ cắt chuỗi lên điểm của đối thủ bằng cú smash đưa bóng cắm sàn.
17-14
Thanh Thuý đập bóng chính xác giúp ĐT Việt Nam tạo khoảng cách 3 điểm với các cô gái xứ sở Kim chi. Ngay sau đó đối thủ xin hội ý chiến thuật để cắt sự hưng phấn của chúng ta.
14-12
ĐT Việt Nam ghi liền 2 điểm để vươn lên dẫn đối thủ Hàn Quốc 2 điểm.
11-11
Hàn Quốc lại vượt lên dẫn trước, tuy nhiên các cô gái Việt Nam cũng không dễ bỏ cuộc khi nỗ lực san bằng 11-11.
7-6
Trong thế buộc phải thắng trong set 3, các cô gái Việt Nam đang thi đấu đầy nỗ lực, không để đối thủ tạo khoảng cách lớn như trong hai set đầu tiên.
SET 3: 2-2
ĐT Việt Nam quân bình điểm số 2-2.
19-25
Lê Thanh Thuý ghi điểm thứ 19, sau đó chính cô phát bóng và Hàn Quốc đập bóng nhanh đem về 5 set-point, trước khi kết thúc set 2.
17-21
Kim Thanh ghi điểm thứ 17 cho ĐT Việt Nam, ngay lập tức Hàn Quốc xin hội ý chiến thuật.
13-16
Hàn Quốc phát bóng không qua lưới, ĐT Việt Nam có điểm số thứ 13.
7-12
Thanh Thuý bỏ nhỏ bất thành, Hàn Quốc kết thúc bằng pha bỏ nhỏ ăn điểm. Sau đó đội trưởng 4T đập bóng rất mạnh ở vị trí số 4 nhưng bị hàng chắn đối thủ bắt bài.
5-8
ĐT Việt Nam tiếp tục phải thi đấu trong thế bám đuổi đối thủ về điểm số. Khoảng cách 4 điểm đã được Hàn Quốc tạo ra. HLV Tuấn Kiệt phải xin hội ý lần một trong set 2. Ngay lập tức chúng ta có lên điểm số thứ 5 khi đối thủ phát bóng không qua lưới.
2-3
Thanh Thuý tiếp tục phát huy những pha bỏ nhỏ đẳng cấp giúp ĐT Việt Nam dẫn 2-1. Đáng tiếc sau đó đội trưởng ĐT Việt Nam lại có hai pha đỡ bước một lỗi.
20-25
Set 1 khép lại sau pha tấn công nhanh trên lưới của ĐT Hàn Quốc.
20-22
Vi Thị Như Quỳnh đập bóng chính xác ở vị trí số 4, giúp ĐT Việt Nam lên điểm số thứ 20. Ngay sau đó ĐT Hàn Quốc đập bóng chạm chắn ra ngoài.
18-20
Đinh Thuý kết thúc pha bóng giằng co hấp dẫn bằng pha đập bóng chạm tay chắn rơi đối thủ, sau đó đến lượt Yến Nhi đem về điểm số thứ 17, Thanh Thuý lại bỏ nhỏ để đem về điểm số 18 cho ĐT Việt Nam.
14-19
Khoảng cách 6 điểm lại được Hàn Quốc tái lập sau pha đánh bóng không qua lưới của ĐT Việt Nam. Sau đó 4T bỏ nhỏ chính xác cắt chuỗi lên điểm của đối thủ.
12-16
Đội trưởng Thanh Thuý có liên tiếp hai pha xử lý lỏng cổ tay thông minh khiến các tay chắn của Hàn Quốc hoàn toàn bất ngờ.
10-16
Ngay sau khi time-out, Hàn Quốc lên liền một mạch 5 điểm để tạo khoảng cách lên tới 6 điểm. HLV Tuấn Kiệt buộc phải xin hội ý lần hai trong set 1.
9-11
ĐT Việt Nam nỗ lực bám đuổi Hàn Quốc sau khi Lê Như Anh đập bóng uy lực đem về điểm số thứ 7. Sau đó Đinh Thuý đập bóng chính xác, Bích Thuỷ cũng lên tiếng. Ngay lập tức ĐT Hàn Quốc xin hội ý lần một trong set 1.
5-8
Hàn Quốc phát bóng ghi điểm may mắn khi bóng chạm lưới rơi xuống sân ĐT Việt Nam.
4-6
Hàn Quốc lên điểm số thứ 6, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức xin hội ý chiến thuật lần một trong set 1 nhằm giảm sự hưng phấn của đối thủ. Ngay lập tức ĐT Việt Nam cắt chuỗi lên điểm của các cô gái xứ Kim chi. Tiếp đến là đội trưởng Thanh Thuý bỏ nhỏ tinh tế, thu hẹp hoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm.
SET 1: 2-5
ĐT nữ Hàn Quốc nhanh chóng lên điểm số thứ 5, tạo ra cách biệt 3 điểm nhiều hơn các cô gái Việt Nam.
18h00
Trận bán kết hai được bắt đầu.
17h58
Tổ trọng tài cho hai đội tuyển làm thủ tục trước trận đấu.
17h20
Các VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc ra sân khởi động trước trận đấu.
17h15
Ở trận bán kết 1, các cô gái Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Kazakhstan để đoạt vé vào chung kết AVC Cup năm nay. Đại diện Đông Á cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, không chỉ giữ được lối chơi nhanh, khéo léo quen thuộc mà còn cải thiện đáng kể về thể hình và sức mạnh.
Ở set 1, hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian. Dưới sự điều tiết của chuyền hai Liao Yi-jen, Đài Bắc Trung Hoa tăng tốc ở giai đoạn quyết định để thắng 25-23, dù Kazakhstan nỗ lực bám đuổi rất quyết liệt.
Sang set 2, thế trận nghiêng hẳn về Đài Bắc Trung Hoa. Khả năng phòng thủ chắc chắn cùng các pha phối hợp nhịp nhàng giúp họ thắng cách biệt 25-16.
Đến set 3, Kazakhstan gần như bất lực trước sức ép liên tục từ đối thủ. Đài Bắc Trung Hoa thắng nhanh 25-14, khép lại trận đấu và chờ gặp Việt Nam hoặc Hàn Quốc ở chung kết.