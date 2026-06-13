Tối 12/6, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Đài Loan (Trung Quốc), qua đó đứng nhất bảng A. Như vậy, đối chủ của đội bóng xứ Kim chi ở bán kết AVC Cup 2026 là tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (nhì bảng B).

Trước đó, trong trận cuối vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thua ngược 2-3 gây thất vọng trước Kazakhstan. Việc không thể đứng đầu bảng B khiến hành trình bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở nên đầy thử thách.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng đấu Hàn Quốc. Ảnh: Vietcontent

Ở hai lần gần nhất gặp Hàn Quốc tại giải vô địch châu Á và Asiad 2023, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nhà đương kim vô địch AVC Cup vắng nhiều trụ cột quan trọng như Lâm Oanh, Kiều Trinh...

Tại vòng bảng AVC Cup 2026, dù giành 4 chiến thắng, 1 thua, nhưng màn trình diễn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây thất vọng với giới chuyên môn và người hâm mộ. Ngoài Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy và Như Anh, nhiều VĐV Việt Nam thi đấu dưới sức.

Hy vọng là sau khi rút ra nhiều bài học, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại Hàn Quốc để vào chung kết, bảo vệ ngôi vô địch.

Trận bán kết giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Hàn Quốc diễn ra vào lúc 18h ngày 13/6.