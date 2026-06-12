Ảnh: Vietcontent
Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:
8h00 ngày 6/6: Việt Nam 3-0 Lebanon
8h00 ngày 7/6: Việt Nam 3-0 Hong Kong (Trung Quốc)
17h00 ngày 8/6: Việt Nam 3-2 Indonesia
8h00 ngày 11/6: Việt Nam 3-0 Iran
8h00 ngày 12/6: Việt Nam 2-3 Kazakhstan
Đánh bại Iran 3-0, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sớm giành vé vào bán kết AVC Cup 2026.
Tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy có một ngày thi đấu tỏa sáng, góp công lớn giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Indonesia 3-2 tại AVC Cup 2026.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ ba giải bóng chuyền nữ châu Á - AVC Nations Cup 2026, chiều tối ngày 8/6.