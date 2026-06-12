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8h ngày 12/6, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng AVC Cup 2026 gặp Kazakhstan. Đội hình ra sân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm: Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy, Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Khánh Đang, Kim Thoa và Trần Thị Thanh Thúy.
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Hai đội đều giành quyền vào bán kết, vì thế tính chất trận đấu chỉ là tranh ngôi nhất bảng.
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Với đội hình gần như mạnh nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 (25/18).
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Dù vậy, trong set 2, các cô gái Việt Nam gặp vấn đề ở bước 1.
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Nhà đương kim vô địch bị Kazakhstan dẫn trước 15/8, sau đó thua trong set 2 với tỉ số 19/25.
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HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có những chỉ đạo nhằm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tốt hơn.
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Bích Thủy là một trong những VĐV chắn bóng tốt nhất ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
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Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cô gái Việt Nam vẫn giành chiến thắng 25/23 trong set 3.
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Sang set 4, Kazakhstan liên tục dẫn điểm, sau đó tuyển Việt Nam nỗ lực gỡ hòa 15/15. Đáng tiếc ở thời điểm quyết định, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không thể ngăn cản được đối phương giành chiến thắng, chấp nhận thua 22/25.
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Ở set 5, do giảm sút thể lực, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 13/15 rất đáng tiếc. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng nhì bảng B, gặp một trong hai đội là Hàn Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc) ở bán kết

Ảnh: Vietcontent

Lịch thi đấu của tuyển bóng chuyền Việt Nam tại AVC Cup 2026:

8h00 ngày 6/6: Việt Nam 3-0 Lebanon

8h00 ngày 7/6: Việt Nam 3-0 Hong Kong (Trung Quốc)

17h00 ngày 8/6: Việt Nam 3-2 Indonesia

8h00 ngày 11/6: Việt Nam 3-0 Iran

8h00 ngày 12/6: Việt Nam 2-3 Kazakhstan