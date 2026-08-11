Video các cầu thủ CAHN ăn mừng tấm vé dự AFC Champions League Elite (nguồn: CAHN)

Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ CAHN nhập cuộc tự tin và quyết tâm. Sau thời gian đầu gặp khó, CAHN dần lấy lại thế trận và cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái.

Phút 41, từ đường chọc khe tinh tế của Koko, David Henen bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội khách.

CAHN xuất sắc làm nên lịch sử - Ảnh CLB

Sang hiệp hai, Adelaide United nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của CAHN. Không chỉ phòng ngự tốt, đội bóng Việt Nam còn tận dụng hiệu quả các pha phản công. Phút 64, David Henen đáp lễ với pha căng ngang để Koko dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt.

Trong phần còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Mano Polking duy trì sự tập trung, hóa giải những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà và bảo toàn chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp CAHN tạo nên chiến tích lịch sử khi trở thành đại diện Việt Nam giành quyền vào League Stage AFC Champions League Elite 2026/27.

Ghi bàn:

CAHN: David Henen (41'), Koko (64')

Đội hình thi đấu

Adelaide United: Smits, Barnett, Vriends, Kikianis, Talladira, White, Crawford, Alagich, Yull, Muniz, Goodwin.

CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Frans Putros, Pedant Quang Vinh, Adou Minh, Damia Sabater, Kevin Phạm Ba, Stefan Mauk, David Henen, Alan, Brayan Perea (Koko).