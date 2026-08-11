Video các cầu thủ CAHN ăn mừng tấm vé dự AFC Champions League Elite (nguồn: CAHN)
Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ CAHN nhập cuộc tự tin và quyết tâm. Sau thời gian đầu gặp khó, CAHN dần lấy lại thế trận và cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống chuyển trạng thái.
Phút 41, từ đường chọc khe tinh tế của Koko, David Henen bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội khách.
Sang hiệp hai, Adelaide United nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của CAHN. Không chỉ phòng ngự tốt, đội bóng Việt Nam còn tận dụng hiệu quả các pha phản công. Phút 64, David Henen đáp lễ với pha căng ngang để Koko dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt.
Trong phần còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Mano Polking duy trì sự tập trung, hóa giải những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà và bảo toàn chiến thắng 2-0.
Kết quả này giúp CAHN tạo nên chiến tích lịch sử khi trở thành đại diện Việt Nam giành quyền vào League Stage AFC Champions League Elite 2026/27.
Ghi bàn:
CAHN: David Henen (41'), Koko (64')
Đội hình thi đấu
Adelaide United: Smits, Barnett, Vriends, Kikianis, Talladira, White, Crawford, Alagich, Yull, Muniz, Goodwin.
CAHN: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Frans Putros, Pedant Quang Vinh, Adou Minh, Damia Sabater, Kevin Phạm Ba, Stefan Mauk, David Henen, Alan, Brayan Perea (Koko).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho CAHN ngay trên đất Úc. Đội ĐKVĐ V-League làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với tấm vé tham dự AFC Champions League Elite 2026/27 - sân chơi cao nhất dành cho các CLB hàng đầu châu Á.
90'+2
Nguyễn Filip thêm một lần cản phá xuất sắc trước cú đánh đầu cận thành của cầu thủ Adelaide, trước khi bóng chạm chân đối thủ đi ra ngoài.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
Trên các khán đài sân Hindmarsh, Adelaide, những tiếng hô Việt Nam cố lên cổ vũ các cầu thủ CAHN.
85'
Bế tắc trong việc phối hợp, đưa bóng vào vòng cấm của CAHN, các cầu thủ Adelaide tìm kiếm vận may từ những cú sút xa cũng không gây ra nhiều khó khăn cho khung thành của Nguyễn Filip.
78'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn đang tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.
71'
Adelaide United tăng tốc độ trận đấu và sức ép lên phần sân của CAHN. Một cú dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chệch khung thành đội khách.
64'
ĐKVĐ V-League nhân đôi cách biệt
David Henen có pha đáp lễ với Koko, đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải vào để tiền đạo tân binh của CAHN dứt điểm một chạm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội ĐKVĐ V-League.
60'
Các cầu thủ CAHN đang tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến Adelaide United hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Nguyễn Filip.
54'
Nguyễn Filip cứu thua xuất sắc
Pha tấn công trực diện nguy hiểm của Adelaide, Goodwin chớp cơ hội dứt điểm căng nhưng thủ thành Nguyễn Filip cản phá xuất sắc. Cú đá bồi ngay sau đó của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi vọt xà ngang.
50'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Adelaide United tổ chức đẩy cao đội hình chơi pressing ngay bên phần sân của CAHN.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội ĐKVĐ V-League.
41'
David Henen mở tỷ số cho CAHN
Tiền đạo Koko có pha chọc khe tinh tế cho David Henen băng xuống, tân binh của CAHN loại bỏ hậu vệ Adelaide Utd trước khi dứt điểm dù thủ môn Smits chạm được tay vào bóng cũng không thể cứu thua cho chủ nhà.
31'
Các cầu thủ CAHN đang chơi pressing tầm cao, gây ra khó khăn cho đội bóng nước Úc. Cao Quang Vinh vừa bị Crawford chơi xấu khi đạp vào chân, cầu thủ của Adelaide phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài.
25'
Adelaide Utd đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ CAHN chơi sòng phẳng với đương kim á quân A-League mùa giải trước.
19'
Thủ môn Nguyễn Filip bắt gọn trái bóng từ quả tạt bên cánh trái của cầu thủ Adelaide United, hóa giải đợt tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà.
9'
Khung thành của CAHN bị đe dọa bởi cú sút phạt của Muniz đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Nguyễn Filip chỉ gang tấc.
5'
Dù phải làm khách trên đất Úc nhưng các cầu thủ CAHN nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm. Cú dứt điểm đầu tiên thuộc về đại diện V-League, với pha kết thúc của Brayan Perea đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Adelaide United.
16h30
Trọng tài chính người Uzbekistan Asker Nadjafaliev thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h26
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bóng bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h15
Nguyễn Filip, Đình Trọng và các đồng đội đang khởi động trước trận đấu.
16h00
15h50
15h15
Công an Hà Nội (CAHN) sẽ bước vào trận đấu với Adelaide United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á với nhiệm vụ không hề dễ dàng. Đại diện Việt Nam cần một màn trình diễn bản lĩnh nếu muốn giành kết quả tích cực trước đối thủ đến từ Australia.
Adelaide United được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi giàu tính tổ chức. Đội bóng Australia thường chủ động kiểm soát thế trận, gây sức ép bằng khả năng pressing và những tình huống tấn công trực diện.
Trong khi đó, CAHN đang có lợi thế về tinh thần sau những kết quả tích cực gần đây. Đội bóng của HLV Polking sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt ở khả năng chuyển trạng thái và tổ chức tấn công.
Tuy nhiên, hàng thủ sẽ là bài toán quan trọng với CAHN khi phải đối đầu những cầu thủ có tốc độ và khả năng tranh chấp tốt bên phía Adelaide United. Để giành điểm, đại diện Việt Nam cần duy trì sự tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa những cơ hội tạo ra.
Đây được xem là trận đấu mang tính bản lề với CAHN. Một kết quả tốt trước Adelaide United sẽ giúp đội bóng thủ đô mở rộng cơ hội tiến sâu, trong khi thất bại có thể khiến hành trình tại giải đấu trở nên khó khăn hơn.
15h00
Thông tin lực lượng
Adelaide United: Đội hình mạnh nhất.
CAHN: Vắng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô và Đoàn Văn Hậu do đang thi đấu cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026.