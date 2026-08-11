Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CAHN. Nếu giành chiến thắng, đại diện của Việt Nam sẽ giành quyền góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 (Cúp C1 châu Á) - giải đấu cao nhất châu lục cấp CLB.

Tuy nhiên, đây là chuyến làm khách được dự báo vô vàn khó khăn với đội bóng ngành công an. Đoàn quân của HLV Polking vắng tới 6 trụ cột do đang khoác áo ĐTQG thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Điều quan trọng, Adelaide United được đánh giá rất mạnh và thi đấu trên sân nhà.

Ở mùa giải 2025/26, Adelaide United đứng thứ nhì giải vô địch quốc gia Australia. Sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có thể hình, thể lực vượt trội, đội chủ nhà gần như sẽ chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu đối thủ.

CAHN quyết tạo nên bất ngờ. Ảnh: S.N

Trong khi đó, CAHN chỉ có thể mang sang Australia 21 cầu thủ. Trước trận đấu, đoàn quân của HLV Polking có một số đợt tập huấn và thi đấu giao hữu, trong khi Adelaide United "làm nóng" với Cúp Quốc gia Australia.

HLV Polking đặt nhiều sự kỳ vọng vào Stefan Mauk - cầu thủ từng thi đấu cho Adelaide United trước khi sang Việt Nam. Dù vậy, thuyền trưởng CAHN khẳng định bóng đá là môn tập thể, và nhà ĐKVĐ V-League làm tất cả để giành tấm vé lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

"Trận đấu với Adelaide United là cuộc chơi của hai đội bóng. Tôi nghĩ Adelaide chịu nhiều áp lực hơn đôi chút, vì họ đá sân nhà, và được coi là đội cửa trên. Tuy nhiên, CLB CAHN cũng sẵn sàng làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam", HLV Polking tự tin cho biết.

Trận CAHN vs Adelaide United diễn ra vào lúc 16h30 ngày 11/8.