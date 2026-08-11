Tuyển Việt Nam vào bán kết với thành tích bất bại ở vòng bảng (thắng 3, hòa 1), ghi 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, Malaysia khép lại vòng đấu bảng với 9 điểm sau 4 trận, đứng nhì bảng B.

Xét về lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam đang áp đảo Malaysia. Ở trận gần nhất hai đội gặp nhau tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 3, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 3-1.

Tuyển Việt Nam được đánh giá là "cửa trên" so với Malaysia ở hai trận bán kết sắp tới. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ nếu không chơi đúng sức mình, khắc phục những điểm yếu, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Tuyển Việt Nam thắng dễ Malaysia 3-1 hồi tháng 3. Ảnh: S.N

Dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia đang dần lấy lại sự gắn kết, định hình lối chơi có bản sắc. Nhà cầm quân này tự tin cho biết: "Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Khi bị đánh giá thấp hơn, chúng tôi lại có được sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý.

Nhiệm vụ của chúng tôi trong ít ngày tới là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực tốt nhất, phân tích kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam và chuẩn bị đấu pháp. Tôi tin là cuộc đối đầu sắp tới sẽ rất thú vị".

HLV Tan Cheng Hoe và các cầu thủ Malaysia quá hiểu tuyển Việt Nam, và rõ ràng đội chủ nhà của trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 sẽ làm tất cả để giành một kết quả có lợi trước chuyến làm khách tại trên sân Mỹ Đình.

Về phần mình, tuyển Việt Nam bất bại ở vòng bảng, nhưng vẫn có những vấn đề chưa thể giải quyết triệt để. Chẳng hạn như các phương án tấn công kém hiệu quả, chống phản công chưa tốt ở trận hòa Singapore, hay những sai lầm, sự mất tập trung của hàng phòng ngự ở trận thắng Campuchia 3-1.

Đình Bắc và các đồng đội phải có sự thận trọng cao nhất. Ảnh: S.N

Sau 4 trận, về cơ bản HLV Kim Sang Sik biết phải sử dụng đội hình nào là tối ưu với từng đối thủ cụ thể. Nhưng trong bóng đá các cầu thủ có thể không đạt thể trạng tốt nhất, đánh rơi phong độ...

Vòng bán kết có tính chất knock-out, vì thế tâm lý cũng sẽ khác. Sức ép trên sân khách là điều mà tuyển Việt Nam đã vượt qua ở trận gặp Indonesia, nhưng cần phải làm tốt hơn nữa khi đối đầu với Malaysia sắp tới.

Tuyển Việt Nam buộc phải chơi thận trọng hơn, đặc biệt ở trận lượt đi trước Malaysia. Những sai lầm có thể được sửa chữa ở vòng bảng, nhưng ở bán kết sẽ phải trả giá rất đắt.

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