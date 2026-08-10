Đánh giá về cuộc đối đầu với Adelaide United, HLV Poking cho biết: "Từ thời điểm biết đối thủ trong trận play-off là Adelaide, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu và thu thập thông tin. Mùa giải trước, CAHN cũng làm khách tại Australia khi đối đầu với CLB Macarthur. Các đội bóng Australia trội hơn đôi chút về thể chất, thể lực. Tuy nhiên, trận đấu này chúng tôi có thể sử dụng nhiều ngoại binh, nên mọi thứ sẽ cân bằng hơn".

Adelaide United là đội bóng cũ của Stefan Mauk. Ngoại binh CAHN chắc chắn có một trận đấu rất cảm xúc. HLV Polking nói: "Đây quả là một trận đấu đặc biệt cho Mauk, và nhìn rộng hơn, trận đấu rất quan trọng cho cả tập thể CLB CAHN.

Mauk là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng, khi cậu ấy đóng góp rất nhiều cho lối chơi, giúp CAHN thống trị tại V-League mùa giải vừa rồi. Mauk cũng biết rất rõ bầu không khí tại sân của Adelaide như thế nào, và cậu ấy cung cấp thông tin về cách chơi của đội bạn.

Nhưng suy cho cùng, trận đấu tới đây vẫn là cuộc chơi của hai đội bóng. Tôi nghĩ Adelaide chịu nhiều áp lực hơn đôi chút, vì họ đá sân nhà, và được coi là đội cửa trên. Tuy nhiên, CLB CAHN cũng sẵn sàng làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam".

CAHN sẵn sàng cho trận gặp Adelaide United. Ảnh: S.N

Với việc vắng tới 6 trụ cột hiện đang tham dự ASEAN Cup 2026 cùng tuyển Việt Nam, CAHN gặp nhiều thử thách trong chuyến làm khách trên sân của Adelaide United. HLV Poking chia sẻ: "Dĩ nhiên việc thiếu vắng 6 cầu thủ chất lượng như vậy gây ảnh hưởng tới việc chuẩn bị trận đấu, và tôi cũng rất mong các bạn có mặt ở đây để giúp sức cho đội.

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng nhiệm vụ của ĐTQG nên được đặt lên hàng đầu, và tôi vẫn rất mừng khi các cầu thủ đang được đại diện cho tuyển Việt nam. Tôi và BHL cần phải tư duy và tìm ra giải pháp. Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng lực lượng mình đang có hoàn toàn có khả năng cạnh tranh để chơi một trận đấu hay".

"CAHN đang phát triển rất mạnh. Sau chức vô địch V-League mùa vừa rồi, thử thách tiếp theo của đội là cạnh tranh trên trường quốc tế. Chúng tôi trải qua một chuyến đi dài để đến Australia, và rất mong được ra về với thành quả xứng đáng. Hy vọng toàn đội nỗ lực hết mình và thể hiện được tham vọng lớn", HLV Polking chốt lại.

Trận đấu giữa CAHN vs Adelaide United diễn ra vào lúc 16h30 ngày 11/8.