Ai Cập hiện đang dẫn đầu với 4 điểm, có nghĩa một trận hòa trước Iran đủ để Salah và các đồng đội đi tiếp, còn thắng thì họ sẽ giành vé với tư cách nhất bảng H.

Ở trận ra quân World Cup 2026, Ai Cập hòa Bỉ 1-1. Chính họ là đội vượt lên dẫn trước (20’) với pha lập công của Emam Ashour và sau đó cũng chính họ giúp Bỉ gỡ hòa, với bàn phản lưới của Mohamed Hany (phút 66).

Có được 1 điểm ở trận đấu khó nhằn nhất bảng, sau đó Ai Cập tiếp nối bằng chiến thắng 3-1 New Zealand, dù để thủng lưới trước.

Các chuyên gia nghiêng hẳn chiến thắng về cho Salah và Ai Cập. Ảnh: Icon Sport

Các cầu thủ giúp Ai Cập thắng ngược New Zealand là Ziko, Salah và Trezeguet.

Trong khi đó, Iran bước vào trận đấu cuối bảng H với hi vọng lần đầu tiên trong lịch sử giành suất vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau 2 trận đấu, đại diện châu Á đang xếp nhì bảng với 2 điểm, tương tự như Bỉ. Họ hòa 2-2 New Zealand, nhưng sau đó khắc phục được hàng thủ và có trận hòa 0-0 trước Bỉ.

Để giành vé đi tiếp, Iran cần thắng Ai Cập. Nhưng Salah và đồng đội cũng hạ quyết tâm lấy trọn 3 điểm, khi cũng hướng đến mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng tại các kỳ World Cup.

Đấu Ai Cập, Iran tập trung vào việc phòng ngự chắc chắn, chuyển đổi tấn công nhanh và cần cả chút mạo hiểm để có thể xuyên phá khung thành đối phương.

Theo dự đoán của chuyên gia Sportsmole, Iran có thể gây khó khăn cho Ai Cập và ghi được bàn thắng, nhưng chiến thắng sẽ thuộc về Salah và các đồng đội. Dự đoán, Ai Cập thắng 2-1 Iran.

Chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton và Sportskeeda cũng dự đoán Ai Cập thắng Iran với tỷ số như trên.

Riêng chuyên gia bóng đá ESPN thì cho rằng, trận đấu này sẽ khép lại với kết quả hòa 0-0.

Đội hình dự kiến:

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush

Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Jahanbakhsh; Taremi.